«Entro settembre 220mila dosi per Parma»

«Deve essere l'estate decisiva per combattere il virus, per preservarci da una nuova possibile ondata in autunno e dalle varianti, anche le più pericolose. Per questo lavoreremo per arrivare, ai primi di ottobre, ad una copertura vaccinale in provincia di Parma di circa il 70%. Ma per farlo serve la collaborazione di tutti. Continuiamo a prenotarci. Abbiamo ancora migliaia di posti». È un accorato appello a tutti i cittadini di Parma e provincia quello che lancia Paolo Cozzolino, direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'azienda Usl. Lo continua a fare anche se i numeri della campagna vaccinale sono già molto interessanti per i prossimi mesi estivi. Almeno così li definisce lui. «Sì, possiamo dirci soddisfatti», spiega proprio Paolo Cozzolino, «ma non possiamo dormire sugli allori. Possiamo, dobbiamo correre ancora di più perché, solo con i vaccini, possiamo evitare di ricadere nella situazione dello scorso autunno». Allora prima di tutto i dati che fotografano lo stato attuale della campagna.

53mila già prenotati

A Parma e provincia le prenotazioni registrate da qui a fine agosto sono in tutto 53.062. La fascia 40-49 anni è la più “affollata” con più di 11mila persone iscritte ma, sottolinea Cozzolino, «le consideriamo positive in tutte le fasce perché vanno ad integrarsi con quanto abbiamo già fatto sul territorio. Ad esempio, le 60 prenotazioni over 80 potrebbero sembrano poche, in realtà è un risultato importantissimo perché riguarda una fascia dove siamo ampiamente al di sopra del 90% di vaccinazioni completate». Insomma si sta recuperando nelle categorie già interessate dalla campagna e, in più, «si conferma il buon andamento nelle altre fasce attivate negli ultimi giorni».

Il dirigente Usl poi ricorda come «il numero continui a salire giorno dopo giorno grazie alle prenotazioni ancora aperte e grazie ai tanti posti ancora a disposizione».

32mila «slot» liberi

Sino a fine estate l'Ausl ha infatti spazio per complessive 85mila prime dosi. Con le prenotazioni già effettuate sono disponibili quindi ancora ben 32mila posti e «l'invito è quello di non perdere questa occasione», ribadisce Paolo Cozzolino, «perché ognuno deve fare la sua parte per uscire dalla pandemia. In più, gli studi lo confermano, la copertura è davvero effettiva solo quindici giorni dopo la seconda somministrazione. Non perdiamo tempo, anzi dobbiamo accelerare». E guai fermarsi alla prima dose, «che serve a ben poco», ribadisce il dirigente Ausl che invita tutti «a rispettare il calendario vaccinale e presentarsi, anche se è estate, per il richiamo.

146mila seconde dosi

Seconda somministrazione che riguarderà sino al 5 ottobre 146mila parmigiani, un passaggio fondamentale per loro e per la tanto agognata immunità di gregge. «Lo ribadisco, forse qualcuno si sentirà falsamente sicuro dopo la prima ma solo con il richiamo si possono governare tutte le varianti oggi conosciute». Nelle parole di Cozzolino si legge insomma il timore che qualcuno pensi di rinviare il secondo appuntamento per non interrompere le vacanze, ma «così si rischia di invalidare tutto», è categorico. «Va rispettato il protocollo che noi applichiamo rigorosamente con i 35 giorni massimi fra una dose e l'altra».

85mila dosi Pfizer

Il riferimento come tempistica è in questo momento a Pfizer-Biontech e Moderna, i due preparati che saranno impiegati per la campagna estiva. «Al momento abbiamo in magazzino 11.500 dosi di Pfizer, ma entro il 14 luglio arriverà un'ulteriore fornitura di questo prodotto di altre 85mila dosi», spiega il dirigente Ausl che spera, ovviamente, che regione e governo «rispettino le consegne promesse alle realtà territoriali visto che noi, in questo momento, abbiamo impegni estivi pari a 220mila somministrazioni». 220mila persone pronte a raggiungere l'immunizzazione. Che è poi, chiosa Paolo Cozzolino, «l'unica strada per vivere un autunno più sereno».

Giuseppe Milano