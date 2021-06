«Ottenere il pass? Per ora è impossibile»

L'Italia è praticamente tutta bianca, le mascherine potrebbero presto lasciare i nostri volti e finire nelle tasche. E infine ecco la notizia del nuovo Green Pass che permetterà di partecipare a eventi e, a breve, di viaggiare in tutta Europa. Detto così pare splendido, verrebbe quasi voglia di brindare. Se non fosse che, come spesso accade, le cose troppo belle poi non sono vere. Come il pass che è poco green. Anzi, è proprio rosso.

Si, perché è bastato ieri provare ad ottenerlo per scoprire che, in teoria, tutto è perfetto. Ma che la pratica è ben differente. Seguendo infatti le indicazioni riportate dal sito governativo pare un gioco da ragazzi: chi, ad esempio, è guarito dal Covid deve limitarsi ad indicare sul sito stesso le ultime 8 cifre del tesserino sanitario, la data di scadenza del tesserino e il codice riportato sul certificato di guarigione. Peccato che su quel certificato non ci sia nessun codice. E quindi, in breve, la frustrazione di vedersi ogni volta rigettare la richiesta spinge quasi a prendere a pugni il computer.

«Proviamo con l'app Immuni», è allora l'idea. Ma il risultato è lo stesso. Cambia solo che ci si finisce per sfogare sul telefono. Lo stesso con cui abbiamo provato a chiamare il numero verde del Ministero. I tentativi sono stati cinque e le attese si sono protratte, in un caso, per oltre sei minuti. Senza mai ottenere una risposta che non fosse «richiamate più tardi».

Una risposta, invece, l'ha data un cortese operatore dell'Ausl di Parma che di fronte al quesito fondamentale («Serve un codice che sulla vostra lettera di guarigione non c'è») prima si è provato ad informare. Poi, mestamente, ha ammesso: «Non abbiamo ricevuto nessuna informazione, mi spiace. Forse per andare all'estero dovrà fare il tampone». Ma come? Il sito del Governo dice che ci si «può rivolgere al proprio medico, al pediatra o in farmacia per recuperare la Certificazione verde COVID-19» e che tutto questo è gratuito. Inutile anche andare a frugare sul proprio fascicolo sanitario elettronico: chi ha avuto una dose troverà un foglio che certifica l'iniezione ricevuta. Ma del famoso codice nessuna traccia. Per fortuna per le vacanze c'è ancora un po' di tempo e forse i disguidi verranno risolti. Resta la frustrante consapevolezza che il pass non è verde ma rosso. Forse di vergogna.

Luca Pelagatti