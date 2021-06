Addio a Elisa Ferrari, dolce mamma: aveva solo 46 anni

Busseto Busseto ha perso il sorriso, la simpatia e la dolcezza di Elisa Ferrari, giovane madre e commerciante, molto conosciuta e benvoluta in tutta la zona.

Elisa Ferrari aveva solo 46 anni e gestiva, nel centro di Busseto, una attività commerciale il cui nome, «Il negozietto di Eli» già lasciava intendere la passione e l'amore con cui lo portava avanti.

Diplomata all'istituto d'arte «Toschi» di Parma, dopo aver lavorato nello studio tecnico del padre, da alcuni anni aveva appunto aperto questo piccolo «angolo di Paradiso» in via Roma dove si trovavano splendidi capi d'abbigliamento per bambini e ragazzi.

Una donna speciale, che svolgeva il suo lavoro con amore e dedizione.

Una persona dinamica e attiva, da anni faceva parte, col ruolo di costumista, anche del mitico gruppo dei «Provoloni», sodalizio che nel tempo ha saputo dare vita, anche grazie a lei, a spettacoli sempre molto apprezzati e seguiti dalla comunità.

Molto toccanti le parole dell'amatissima figlia Giulia che ha scritto: «Non avrei mai immaginato di trovarmi in questa situazione e non mi sarei nemmeno aspettata di essere qui a scrivere queste parole per te: ma purtroppo la vita non avvisa e non si è mai pronti ad accettare tutto questo. Ti hanno portata via da me troppo presto - ha scritto ancora la figlia -: avevamo ancora tante cose da fare insieme. Sei sempre stata la mia spalla destra, mi hai sempre ascoltata e aiutata, dandomi sempre mille consigli…e posso dirti "grazie" per avermi reso ciò che sono ora. Io spero che fino ad oggi tu sia stata orgogliosa di me e che tu, un domani, sarai contenta delle scelte che farò. Inoltre, spero di esserti stata accanto nel migliore dei modi in queste settimane di malattia, con la speranza di averti fatto sorridere nei momenti di sconforto. E' difficile dirti addio, ma ti posso giurare che ti porterò sempre nel mio cuore e che sarai sempre qui con me, al mio fianco…ci ho sperato fino all'ultimo, mamma. Ti voglio un mondo di bene».

Toccanti anche le parole di Nicolas Brigati, capogruppo di maggioranza in consiglio comunale che, anche a nome dell'amministrazione comunale ha detto: «Sono eventi che quando accadono non sembrano veri - ha scritto Nicolas Brigati -, queste settimane di malattia non ti avevano tolto il sorriso; mancherà sotto i portici la tua voglia di fare, la tua disponibilità, la tua voglia di proporre. Per gli altri ci sei sempre stata, eri sempre disponibile, c'eri sempre per Busseto. Dolce Ely dall'anima pura fai buon viaggio e prenditi cura della tua Giulia e dei tuoi cari. Mancherai ma sarai sempre lì, sotto i portici, con il tuo sorriso».

Elisa Ferrari ha lasciato la figlia Giulia, i genitori Cecilia e Claudio, la nonna Dilva ed Ettore. Domani sera, 20 giugno, alle 20, sarà recitato il rosario nella chiesa di Spigarolo dove lunedì, alle 9, avranno luogo i funerali.

Il cuore grande di Elisa continua a battere anche in questo doloroso momento; infatti eventuali offerte saranno devolute alla Pubblica assistenza e alla Lega italiana per la lotta contro i tumori di Busseto.

Paolo Panni