Addio a Ninì Casaroli: il suo «Shop» divenne dal 1968 la mecca dei giovani fidentini alla moda

Ancora adesso basta pronunciare il nome «Ninì» e subito lo si associa alla titolare della storica boutique della piazza e ai suoi capi di tendenza, uno dei primissimi, se non il primo negozio veramente «per giovani» di Fidenza, quello con tutti i marchi più «In » del momento.

Cesarina Casaroli Eva, la «Ninì» per tutti, se n'è andata, lasciando una firma indelebile nel campo del commercio e della moda in città. Originaria di Cella di Noceto, si era trasferita a Soragna, e quindi era approdata a Fidenza, dove aveva aperto la boutique Ninì Shop, in piazza, sotto ai portici, di fianco al palazzo municipale.

Un negozio che ha gestito ininterrottamente per quasi mezzo secolo, dal 1968 al 2012. Non c'è stato nessuno in città che non abbia acquistato almeno una volta un capo di abbigliamento dalla Ninì. Sempre all'avanguardia, andava lei stessa a scegliere i capi e gli accessori, che andavano a ruba fra i giovani, in quegli anni d'oro. E lei era sempre lì, pronta ad accogliere i suoi clienti, a consigliarli, e tirava fuori di tutto e di più, pur di accontentarli nella scelta. Simpatica e dalla battuta pronta, intratteneva tutti, dialogando cordialmente. Metteva l'animo nel comporre le sue vetrine, sempre scenografiche e d'effetto.

Era impossibile non esserne attratti e non fermarsi ad ammirarle. La Ninì, molta attenta e partecipe ai problemi del commercio, aveva fatto parte anche di associazioni di categoria. Battagliera e tenace, si era battuta con tutte le sue forze perché voleva riportare la piazza, cuore del Borgo, agli antichi fasti. Lei avrebbe voluto una piazza sempre in movimento, piena di gente e di iniziative. La Ninì, era sempre rimasta la signora della boutique, elegante e dall'animo generoso e gentile. La sua casa era aperta a tutti, era molto ospitale.

Amava la sua famiglia e fra poco sarebbe diventata bisnonna. Amava il mare e viaggiare. Ancora adesso, quando si passa dalla piazza e si butta l'occhio verso i portici non si può non pensare a quella boutique, sfarzosa, e con la Ninì intenta a fare la vetrina.

Ninì Casaroli ha lasciato i figli Maria Cristina e Andrea, con le famiglie, la sorella Ida. Il funerale sarà celebrato questa mattina, alle 9, nella chiesa parrocchiale della cattedrale. Le spoglie saranno tumulate nel camposanto di Soragna.

