Blocca un'anziana in strada e cerca di rubarle l'orologio

Allarme nella zona di via Montebello e piazzale Maestri. Una donna sulla trentina, con accento straniero, forse dell'Est, altezza media e mora, a sentire due amiche che hanno avuto la sfortuna di essere avvicinate da lei, si aggirerebbe nel quartiere con delle cattive intenzioni. Il suo modus operandi sarebbe, infatti, quello di distrarre le persone - soprattutto, donne anziane - per derubarle. Le è, comunque, andata male due volte, dal momento che le donne prese di mira - un'81enne e un'85enne -, non hanno abboccato.

La ladra, infatti, che sarebbe accompagnata da un complice che la attenderebbe su un'auto di colore chiaro, oltre che cercare di confonderle con un mare di chiacchiere, in un caso ha provato anche a strattonare una delle due. Che, però, si è divincolata sfuggendo alla presa.

Primo episodio martedì mattina. In via Montebello, un'85enne è ferma al semaforo e attende il verde per attraversare. A un certo punto, una donna scende da un'auto e si avvicina a lei. «Ciao, non mi riconosci?» attacca discorso spiegando all'anziana di essere la figlia di una conoscente. «Guardi che io non la conosco» risponde con decisione l'85enne. La sconosciuta, però, non molla e insiste raccontando di altre amicizie in comune. Nel frattempo arriva altra gente e scatta il verde. L'anziana attraversa e l'importuna desiste risalendo sull'auto che l'attende a pochi passi. Mercoledì mattina, intorno a mezzogiorno, poco lontano, una donna corrispondente alla stessa descrizione, in via Rossi, zona piazzale Maestri, prende invece di mira una donna di 81 anni, appena uscita dalla parrucchiera. Le si para davanti e le chiede di una certa Valentina. «La conosce?» domanda. L'anziana, fiutando qualcosa di poco chiaro, fa per tirare dritto. Ma la ragazza non cede e passa a un'altra domanda. «Come si chiama questa via?» chiede. L'81enne risponde e prova ancora ad andarsene. Ma lei l'afferra con una certa forza per il braccio sinistro continuando a farle le domande più svariate tra cui la richiesta di scriverle su un taccuino che ha con sé il nome della strada. L'anziana capisce quali sono le intenzioni della sconosciuta e si divincola. Nel frattempo arriva sua figlia in auto. Salita a bordo, l'anziana vede che il cinturino dell'orologio d'oro che ha al polso sinistro è sganciato. Ma, fortunatamente, la ladra non è riuscita a portarglielo via. Anche in quel caso, la donna sarebbe salita a sua volta su un'auto, di colore chiaro, dove l'attendeva un uomo.

Le due anziane, che si conoscono bene, si sono raccontate i loro incontri e tutto lascerebbe pensare che si sia trattato della stessa persona. Nel quartiere, soprattutto tra gli anziani, è così partito il passaparola di fare molta attenzione. Tra «tecniche dell'abbraccio» (quando il ladro abbraccia la vittima e la deruba) e finte richieste di informazioni, bisogna tenere gli occhi sempre aperti.

