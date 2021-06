Tignanello, 11mila bottiglie taroccate: 5 patteggiamenti e un rinvio a giudizio

Tutta colpa di una letterina. Una «d» al posto di una «t» aveva attirato l'attenzione. Troppa storia alle spalle di quel marchio. Il vino, poi, non un rosso da cantinaccia, ma il prestigioso Tignanello. Insomma, l'etichetta non poteva avere un refuso marchiano: «altidudine» al posto di «altitudine», in riferimento all'altezza del vitigno. Solo un sospetto, ma tanto era bastato per far partire un'indagine che ha poi scoperchiato una colossale frode da quasi 2 milioni di euro, portata alla luce dai Nas di Firenze e Cremona: circa 11mila bottiglie di (finto) Tignanello della casa vinicola fiorentina «Marchesi Antinori» finite sul mercato italiano ed estero. Etichette tutte contraffatte e dentro alle bottiglie rosso da tavola di qualità mediocre invece del vino toscano Igt. L'indagine, coordinata dal pm Fabrizio Pensa, aveva anche portato all'arresto, nel 2019, di Matteo Fazzi, della madre Alessandra Maria Morini, tutti e due mantovani e titolari di alcune società di commercio online, e del napoletano Sergio Papa, residente a Viadana, loro collaboratore. E ora tutti e tre, poi tornati liberi, hanno patteggiato davanti al gup Sara Micucci: 1 anno e 6 mesi per Fazzi e per Papa; 1 anno per Morini. Nel corso dell'inchiesta si sono aggiunti, però, altri tre nomi: Ciro e Romy Papa, entrambi residenti a Viadana, e Salvatore Cammilleri, originario di Licata, ma da tempo emigrato in Germania. I primi due hanno patteggiato rispettivamente 1 anno e 2 mesi e 1 anno, mentre il terzo è stato rinviato a giudizio. Multe fino a 6.600 euro. Tranne che per Fazzi (già qualche guaio con la giustizia sulle spalle), la pena è stata sospesa. Tutti erano accusati di concorso in contraffazione di marchi, introduzione nel mercato di prodotti contraffatti e vendita di prodotti con segni mendaci. Nell'inchiesta erano stati coinvolti anche tre imprenditori parmensi, ma per due le accuse sono state archiviate, come chiesto dalla procura, mentre per il terzo si andrà avanti con un procedimento separato.

In Toscana, nella terra dei grandi rossi, l'inchiesta aveva preso il via nel 2017. La segnalazione di una tipografia di Pistoia al Nas aveva fatto scattare le prime verifiche: i titolari avevano ricevuto da un certo Paolo Rossi della società AB Comunicazione un ordine di riproduzione e stampa di 4.500 etichette di vino Tignanello. Un perfetto sconosciuto nell'ambiente, il Rossi. Non solo. Le case vinicole importanti, come la «Marchesi Antinori», hanno proprie società di riferimento per le etichette e seguono un disciplinare rigoroso. Esaminando, poi, le foto delle etichette da riprodurre inviate dal Rossi (che poi risulterà essere il mantovano Antonio Fazzi), gli investigatori avevano notano quel refuso dell'«altidudine».

Successivamente l'indagine era stata trasferita da Pistoia a Parma perché qui era andato in scena il primo episodio di contraffazione: in una ditta di Parma, del tutto all'oscuro della frode, era stato realizzato il cliché per stampa a sughero del marchio Tignanello. E nel Parmense vennero stampati i cartoni contraffatti - circa 400 - che contenevano le bottiglie, con una commessa, secondo gli inquirenti, eseguita e commercializzata in nero.

Il cartone interno, poi, non era perfettamente uguale a quello della ditta che dal 2005 è autorizzata a produrre gli imballaggi della «Marchesi Antinori». Secondo l'accusa, una prova in più della contraffazione. Che quindi sarebbe andata in scena anche grazie ad appoggi parmigiani.

Georgia Azzali