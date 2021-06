«Accuse senza fondamento. Chiedo scusa al Pd Molinetto»

Non era vero niente. E adesso chi aveva pronunciato quelle accuse senza fondamento chiede scusa nei confronti di quel circolo Pd «gravemente denigrato». Già, perché nel dicembre 2016 fece scalpore quella denuncia per furto di luce e gas da parte dell'ex presidente del circolo Arci «Nuovo Solari». L'accusa: il circolo Pd Molinetto di via Solari si è allacciato abusivamente alle utenze del circolo Arci. Da qui la denuncia per furto aggravato ai carabinieri, seguita però dallo sfratto del «Nuovo Solari», che nel frattempo aveva smesso di pagare l'affitto, per protesta, a una società legata al Pd e proprietaria degli immobili. Uno sfratto che secondo l'ex presidente sarebbe stato una ripicca per la querela.

Ora Giacomo Martinelli, l'autore della denuncia, chiede scusa al Pd e lo fa con una lettera divulgata alla stampa dalle vittime di questa storia: il Pd e il circolo Molinetto. «Con questa dichiarazione porgo le mie più sincere scuse al Partito democratico di Parma e al circolo del Partito democratico del quartiere Molinetto, che ho gravemente denigrato con le mie dichiarazioni.... Le accuse formulate di allaccio abusivo alle utenze di gas e luce erano assolutamente prive di fondamento e rivolte nei confronti di persone prive di qualsiasi colpa».

Martinelli poi ammette: «Con tali dichiarazioni gravi e gratuite riconosco di aver offeso l'impegno civico e morale, prima ancora che politico, di un gruppo di donne e di uomini onesti».

Di fronte alle accuse, e soprattutto alla querela (subito archiviata), il Pd non era rimasto fermo, querelando per diffamazione l'ex presidente del «Nuovo Solari», ora chiamato a rispondere delle sue parole davanti a un giudice. Il processo è ancora in corso - il Pd è stato ammesso come parte civile - ma Martinelli ha già offerto un risarcimento. In più si è offerto di scrivere questa lettera di scuse. A questo punto il partito ritirerà la querela, ha anticipato ieri Giuseppe Negri - che ha seguito la vicenda processuale in qualità di avvocato, ma che è anche vicesegretario provinciale del Pd - durante una conferenza stampa al circolo di via Solari.

All'incontro, presentato dal segretario del circolo Guglielmo Agolino, è intervenuto anche Michele Vanolli, segretario comunale del Pd, che ha sottolineato come questa vicenda sia stata «un dispiacere dal punto di vista politico, ma soprattutto personale per la grave e infondata offesa subita, che ha scalfito l’onorabilità dei rappresentanti del circolo Pd del quartiere Molinetto». Gianpaolo Serpagli, segretario provinciale del Pd nel 2016, ha poi affermato che, «nonostante le parole di discredito che hanno causato non solo un danno di immagine, ma anche elettorale, non possano essere cancellate, la pagina di oggi serve per ristabilire la storia». Infine, Francesco De Vanna, segretario del circolo Pd Molinetto all’epoca dei fatti: «Così si ristabilisce la verità dei fatti». L.Mel.