Dopo un piccolo incidente 18enne fa l'alcoltest: ritirata la patente appena presa

Dopo un incidente stradale senza gravi conseguenze, i carabinieri sono arrivati sul posto per i rilievi, accertando che non c'erano persone ferite. Ma i militari hanno sottoposto ad etiltest un diciottenne che era alla guida. Pur riscontrando un tasso alcolico piuttosto basso, pari quasi a una bottiglia di birra, per il ragazzo, neo patentato, sono scattate pesanti sanzioni. Oltre alla denuncia infatti, proprio perché il diciottenne aveva appena conseguito la patente di guida, gli è stata ritirata con punti depennati e adesso dovrà ridarla. Insomma una birra che gli è costata molto cara. Il neopatentato infatti rischia anche la decurtazione doppia dei punti della patente. I neo patentati devono porre particolare attenzione al tasso alcolemico, che nel loro caso è zero. Secondo la legge nei primi tre anni dal conseguimento della patente B e fino ai 21 anni, i neo patentati non possono guidare dopo aver bevuto, in qualsiasi quantità. Nemmeno un bicchiere di birra.

r.c.