Ganapini professore ad honorem: «Il vero onore è servire la comunità»

Giuseppe Milano

Sarà il decimo professore ad honorem dell'Università degli Studi di Parma e lo sarà in “Cibo e Cultura territoriale”. Albino Ivardi Ganapini entra nel gruppo ristretto dei grandi della cultura accademica parmigiana e lo fa grazie all'impegno di una vita nell'agroalimentare, sia a livello locale che internazionale. Lo ha fatto prima come dirigente del Gruppo Barilla, poi come assessore provinciale nell'amministrazione Borri. Fu artefice della nascita della Scuola di Cucina Alma di Colorno, di cui è presidente onorario, e della rete dei Musei del Cibo. Nella sua vita anche tanta politica e l'impegno sia in ambito culturale che in quello del volontariato.

Ora questo grande riconoscimento da parte dell'Università di Parma. La sua casa per tre anni quando fu titolare della cattedra di Economia Aziendale.

Così da domani tornerà ad essere il professor Ganapini. Ci avrebbe mai pensato?

Niente male alla mia età! Mi avevano prospettato questa possibilità prima della pandemia, poi tutto si era fermato. Ormai non ci pensavo quasi più ed invece è arrivata la telefonata del Rettore Andrei. Mi ha semplicemente detto: “Noi siamo ancora dell'idea. Tu?” E così sarò professore ad honorem. Un riconoscimento importante di cui sono molto orgoglioso.

Ha già pronta la sua lectio magistralis?

Ci ho pensato molto e alla fine ho deciso di sintetizzare la mia esperienza. Racconterò che cosa ho fatto, ma soprattutto con chi ho avuto la fortuna di collaborare in tutti questi anni ed i progetti più importanti fatti per la nostra comunità.

Da cosa partirà?

Direi dal mio impegno in Barilla. Ci entrai grazie ad un amico. Mi ero laureato a Piacenza nel 1961 ma non avevo potuto cercare subito lavoro per colpa del militare. La leva allora durava 18 mesi e mentre i miei amici venivano assunti io dovevo aspettare. Una volta congedato, iniziai a cercare ma non trovai subito nulla. Un mio amico però mi disse che la Barilla stava facendo le selezioni. Telefonai, mi convocarono, feci i colloqui e fui assunto.

Il primo passo di una lunga storia durata 35 anni.

Una esperienza fondamentale perché Barilla ti faceva continuamente crescere dal punto di vista professionale. Mi mandarono a fare un corso di management e poi all'European Marketing Program all'Insead di Fontainbleau. Ho potuto insomma continuare la mia formazione che in altre aziende era impossibile fare».

Come era il rapporto con Pietro Barilla?

Per rispondere racconto cosa successe i primi di settembre del 1979. Barilla aveva appena ricomprato l'azienda dagli americani e mi convocò nel suo ufficio per chiedermi di essere suo assistente nell'ufficio di presidenza. “Tu hai vissuto l'azienda in questi anni ed ho bisogno che mi racconti cosa è successo” mi disse e poi mi chiese anche di essere sempre onesto. “Sulle mie decisioni dimmi sempre come la pensi, anche se non siamo d'accordo”. Non nascondo che qualche discussione c'è anche stata, ma abbiamo collaborato alla perfezione. Un rapporto eccezionale. E la stessa cosa poi è andata avanti con i figli.

Degli anni in Barilla cosa le resta di più?

La nuova facoltà di ingegneria al Campus. Mi ricordo che mi convocò il dottor Usberti ed il rettore Pelosio per dirmi che l'Università non riusciva a completare il corso di laurea in ingegneria. A Parma c'era solo il biennio e servivano spazi nuovi per attivare anche il triennio. Mi chiesero una mano. Io sapevo che era una grande idea perché Pietro Barilla aveva da sempre il pallino della formazione, ma servivano anche quattro miliardi di lire. Io ne parlai prima ai figli di Pietro, loro accettarono la proposta e così lo dissi al padre. Fu subito entusiasta e la cosa, come sapete, andò in porto.

Una volta finita l'avventura in Barilla...

Arriva la mia bella esperienza in Università. Nel 1995 vado in pensione e mi convoca Gino Ferretti, allora preside di Ingegneria. Voleva attivare il corso di ingegneria gestionale e c'era bisogno di un docente di Economia Aziendale. “Voglio un uomo d'azienda non un teorico” mi disse e così diventai professore. Lo feci per tre anni poi dovetti lasciare per l'impegno in politica.

L'altro suo grande amore.

Mi sono sempre interessato di politica ma solo quando il mio amico Romano Prodi, che conosco dai tempi del liceo, mi chiamò per l'Ulivo decisi di impegnarmi attivamente. Creammo oltre trenta circoli in provincia e mi assegnò anche un ruolo a livello nazionale.

Un percorso che la portò poi in Provincia.

Nel 1999 fu io, come esponente locale dell'Ulivo, ad andare da Andrea Borri, altra figura eccezionale che ho avuto l'onore di conoscere, per chiedergli di candidarsi per la presidenza della Provincia. Lui chiese tempo, si consultò con alcuni sindaci del territorio di cui si fidava e poi disse di sì. Ma ad una condizione: che io gli facessi da assessore all'agricoltura, all'alimentazione e alle attività produttive. Non potei rifiutare.

Furono gli anni di Alma e dei Musei del Cibo.

Non dimenticando la riforma del distretto del Prosciutto! Anche se la scuola di cucina internazionale di Alma di Colorno credo si stata la più bella scommessa vinta. Borri mi aveva chiesto di pensare ad una funzione importante per la Reggia di Colorno. “È uno spazio bellissimo ma non è vivo” mi diceva, “mi piacerebbe fosse animato da tanti ragazzi”. Da quelle parole mi venne in mente l'idea della scuola, di una scuola internazionale di cucina. Riunii il comitato scientifico, raccolsi le finanze da tanti enti pubblici e riuscì alla fine, con non poche difficoltà, a convincere anche Gualtiero Marchesi a fare il rettore. Aprimmo la scuola dopo quattro anni di lavoro intenso ma ora è una realtà consolidata. È un onore esserne il presidente onorario.

E i Musei del cibo?

C'erano due idee in campo allora. Una voleva un museo unico in città, io invece, assieme a Borri, preferivo l'idea di premiare i territori. Così fu. Aprimmo il museo del Parmigiano, poi quello del Prosciutto, via via gli altri in provincia. Devo ringraziare Giancarlo Gonizzi per il grande lavoro che sta continuando a fare in questo campo assieme all'attuale presidente Mario Marini.

Ci siamo dimenticati qualcosa?

Tante persone e tante realtà che mi vengono in mente in questo momento. Penso a Don Luigi Valentini e la sua Betania, al circolo culturale Il Borgo. E poi l'onore del premio Sant'Ilario di due anni fa. Quando uscì la notizia mi chiamò Romano Prodi prendendomi in giro: “Ma cosa fanno! Danno un premio così importante ad un reggiano!” Ci risi sopra con lui ma ero commosso. Sarà così anche questa volta.