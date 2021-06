Matteo Marani e la storia da raccontare: «Buffon al Parma è una notizia planetaria»

Matteo Marani è un gionalista, uno scrittore, poliedrico e soprattutto curioso. Gran narratore delle umane vicende, partendo proprio dal calcio. Ed ora, nel suo ruolo di presidente della Fondazione Museo del calcio, in pienissima attività in concomitanza di Euro 2020, è un vulcano di idee ma anche di riflessioni. L'idea che più affascina è quella di portare la storia del calcio, che «è storia d'Italia, degli ultimi cento anni e più», in giro per arrivare a tutti gli amanti dell'italica pedata. E in questo Museo non c'è solo l'azzurro delle maglie, dei cimeli, c'è un'attivazione della memoria che può aiutare a comprendere meglio in futuro. Ed ecco che con lui, mentre «rimbalza» da una città all'altra, insieme al museo che presiede, inevitabilmente si inizia parlando di Gigi Buffon, del suo ritorno a Parma. «Una cosa molto bella bella. E sentire Buffon-Parma mi fa tornare alla mente il suo debutto al Tardini contro il Milan. Il cognome era importante ma lui superò subito questa situazione, ricordo il suo senso di esuberanza, quella voglia di conquistare il mondo. Pochi giorni dopo mi mandarono ad intervistarlo: ricordo che ci trovammo in una sorta di ostello per giovani, lui stava giocando a Subbuteo. E poco dopo eravamo lì, insieme, a giocare a Subbuteo. Un piccolo aneddotto che spiega la grandezza e la semplicità insieme del giocatore, come del resto ha poi dimostrato la sua lunga carriera. E che a 43 anni torni a Parma, oltre ad essere una bella storia, lo conferma una volta di più, se mai ce ne fosse bisogno».

Una storia che ci avvicina ancora di più al calcio, che ridà un po' di romanticismo a questo mondo.

«Il calcio ha uno straordinario bisogno di queste storie, sono situazioni che lo umanizzano. Pensa ai giovani, pensa con quale meraviglia assistono a questa vicenda: il più grande portiere del mondo che torna a casa, in serie B. Una vicenda planetaria. Lui è il più grande, un mito, un monumento. E valorizza il Parma, la città, la serie B. Anche Sky credo possa avere un testimonial unico, come mai è accaduto prima».

Poi Buffon non è solo “marketing” per il Parma.

«Certo che no. Non è certo un ex portiere. Lui può dare tanto, soprattutto in campo. Ma non c'è bisogno che lo dica io, lo dicono le richieste che ha avuto. Pensiamo al Barcellona per citarne una. Lui ha davanti due anni da raccontare in ogni dettaglio, una storia bellissima di calcio. E ricordate che due mesi dopo aver vinto il campionato del Mondo, Buffon era in campo nella prima giornata di serie B a Rimini. Capite la grandezza e l'importanza tecnica di quest'uomo?».

I cimeli di Buffon entrano di diritto nel Museo del calcio che dirigi.

«In questo Museo (che è a Coverciano, visitabile, ma è anche itinerante ndr)rivive la passione per uno sport che ha subito affronti e violenze. Credo che non ci sia un futuro senza passato: qui si vive la storia di uno sport amato sempre di più».