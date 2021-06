Rubate le biciclette di un albergo e danneggiamenti in centro

Un furto di due biciclette è stato commesso, di prima mattina, ai danni dell'albergo Roma in via Mascagni, in pieno centro città. Le due biciclette, a disposizione dei clienti della struttura alberghiera, erano state lasciate dal gestore come sempre sul plateatico all'interno del cancello.

«Le avevo acquistate per metterle a disposizione dei clienti per consentire, a chi lo volesse, di compiere un giro in città o nel circondario sulle nostre splendide colline – afferma amareggiato il gestore, Marco Nemorini –.L'altra notte, come facevo di solito, le avevo lasciate all'interno del cancello ma, a differenza di altre volte, non erano state legate con la catena».

Una dimenticanza che è costata cara, alcune centinaia di euro, visto che alle 5 del mattino erano ancora al loro posto, ma mezz'ora dopo avevano già «preso il volo». «Il dispetto, se così vogliamo chiamarlo, più che al sottoscritto è stato fatto alla città e ai clienti visto che questi ultimi si sono indignati. Ormai rubano veramente di tutto e non si può più stare tranquilli. Andrò alla caserma dei carabinieri per denunciare il furto». La scorsa notte, invece, i soliti ignoti si sono accaniti per l'ennesima volta contro i fiori collocati dal titolare della pasticceria Desirée in largo Roma ad ornamento della propria attività commerciale. Ad accorgersene è stato lo stesso titolare al momento di riaprire.

M.L.