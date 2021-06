Sei ristoratori chiedono un risarcimento alla Cina per i danni subiti dal lockdown

Chiara Pozzati

Non solo titani. Dopo la battaglia giudiziaria ingaggiata da due imprese parmigiane del settore petrolifero (il danno ammonterebbe ad oltre 18 milioni di euro), tocca al mondo del food attaccare la Cina.

Sei tra i ristoranti più noti di Parma e una società alberghiera portano in Tribunale il gigante asiatico. Tutto per aver omesso e ritardato le informazioni all’Oms sulla diffusione dei contagi di Covid- 19. I ristoratori chiedono il risarcimento dei danni subiti per la chiusura dell’attività imposta dal lockdown nazionale frutto della prima e della seconda ondata pandemica. «Le responsabilità dello stato cinese nelle origini e nella gestione successiva dell’infezione del coronavirus è ormai internazionalmente riconosciuta – ribadisce l’avvocato parmigiano Giovanni Franchi, al timone dell’associazione a tutela dei consumatori Konsumer Emilia Romagna, che segue la vicenda giudiziaria -. Tutto conferma le gravi implicazioni che stanno emergendo rispetto alla genesi del virus, che sembrerebbe sfuggito da un laboratorio cinese. Se il comportamento della Cina fosse stato corretto e in linea con gli obblighi che derivano dalle convenzioni internazionali sottoscritte, anche l’Occidente avrebbe potuto prendere provvedimenti di ordine pubblico e sanitario che avrebbero ridotto all’osso disagi e danni a persone ed economi». Quanto alla battaglia in aula «finora, all’atto delle prime notifiche di atti giudiziari, la Cina ha dichiarato di non voler partecipare alle cause, rimanendo di fatto contumace – entra nel vivo Franchi –. In secondo luogo, il fatto che le cause vengano radicate in Italia con la competenza giurisdizionale della magistratura nazionale è un altro segnale molto positivo. Questo infatti certamente facilita e velocizza la conseguente procedura». Insieme a lui in questa battaglia, Francesca Surano, altro avvocato di Konsumer che sottolinea come «le vertenze intraprese non hanno solo un risvolto economico ma anche una valenza di «giustizia sociale», mirando a richiamare alle proprie responsabilità lo Stato dal quale ha avuto origine questa catastrofe, in particolare se si considera che le azioni possono essere intentate anche da chi ha subito la perdita di familiari per cause legate al Covid».