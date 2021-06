Vaccini, a Parma niente mix per chi ha più di 60 anni

Luca Molinari

Il mix di vaccini? Al momento non è previsto per gli over 60 che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca. Almeno a Parma, dove

sono in programma ben trentamila richiami con questo tipo di siero a persone con più di sessant'anni. Davvero troppi per poter prevedere un cambio in corsa per tutti. Il premier Mario Draghi, parlando della campagna vaccinale, nei giorni scorsi ha invece dichiarato che pur avendo più di 70 anni, effettuerà una vaccinazione eterologa, precisando inoltre che gli under 60 possono, se ritengono, effettuare anche la seconda dose con AstraZeneca e non obbligatoriamente un mix vaccinale (come sostenuto in precedenza dal governo).

Paolo Cozzolino, direttore del dipartimento di Sanità pubblica dell'Ausl, è chiaro: «Al momento non è previsto un mix di vaccini per gli over 60 che hanno ricevuto come prima dose AstraZeneca. Non si può fare. Sul nostro territorio abbiamo trentamila richiami con AstraZeneca, se li trasformassimo tutti in altri sieri non avremmo abbastanza vaccini per tutti».

Richiamo per under 60

Per quanto riguarda invece il richiamo alle persone under 60 che hanno ricevuto come prima dose AstraZeneca l'Ausl chiarisce che chi già ieri, mentre si trovava in un centro vaccinale, ha richiesto di effettuare anche la seconda dose con lo stesso siero sarà ricontattato nei prossimi giorni per effettuare la somministrazione.

«Il Governo - precisa l'Ausl -ha stabilito che le persone con meno di 60 anni che hanno effettuato la prima dose di vaccinazione con il vaccino Vaxzevria di AstraZeneca potranno, qualora lo richiedano fin da subito, proseguire con questo stesso vaccino anche la somministrazione della seconda dose».

Sono 1.600 circa a Parma e provincia le persone sotto i 60 anni che avevano effettuato la prima dose con AstraZeneca, «delle quali mille - prosegue l'Ausl - hanno già completato il ciclo di vaccinazione con entrambe le dosi. Pertanto, in attesa delle procedure regionali, fin da oggi (ieri ndr) l'Azienda Usl di Parma ha registrato coloro che in sede vaccinale hanno richiesto di continuare la seconda dose con lo stesso vaccino di AstraZeneca, i quali verranno contattati successivamente per la somministrazione».

Chi desidera invece spostare l'appuntamento per la somministrazione della prima dose del vaccino, deve chiamare il numero verde 800.608.062, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13. L'appuntamento può essere modificato o annullato anche negli sportelli unici Cup dell’Ausl o farmacie che effettuano prenotazioni Cup.