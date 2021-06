«Togliere le mascherine? Volentieri ma con buon senso»

Anna Pinazzi

La Francia ha preceduto tutti togliendo l’obbligo delle mascherine all’aperto già il 17 giugno. In Italia, la situazione è in via di definizione, ma il momento sembra sempre più avvicinarsi.

Tra dubbi, incertezze ma anche tanta voglia di libertà, la maggior parte dei parmigiani si dice d’accordo con la possibilità di poter togliere il dispositivo di protezione negli spazi aperti e non a rischio assembramento. In città, il momento è particolarmente atteso e, anche per questo, è partita una vera e propria «toto-data»: «Secondo me il 5 di luglio toglieranno l’obbligo – afferma con sicurezza Luca Salvischiani e, ridendo, aggiunge – aspetterò quel giorno come da bambino aspettavo il giorno di Natale. Sono speranzoso».

Diverse le date che sono spuntate questi giorni tra quotidiani, telegiornali e social. Si è parlato di un giorno compreso tra il 5 luglio e il 12 luglio, da ieri si è ipotizzato anche il 1 luglio. In ogni caso, ancora una data certa non c’è e la scelta dipenderà anche dalla percentuale di popolazione vaccinata, tenendo conto delle somministrazioni sia per la prima che per la seconda dose.

«Sono “vaccinata completa”, mi hanno somministrato entrambe le dosi – spiega Manuela Toloi – essendo non proprio giovanissima, ho un po’ di timore, non credo molto nel buon senso delle persone, però tutti hanno bisogno di tornare alla normalità e questo sarebbe un primo passo».

Dello stesso avviso – seppur di un’età ben diversa – la studentessa Marta Puglisi: «Sono contenta e spero che il simbolo per eccellenza del coronavirus possa finire nel dimenticatoio, però – sottolinea preoccupata – le persone spesso tendono ad interpretare i decreti a modo proprio e ho paura di vedere gente senza mascherina ovunque».

Ormai però «il momento è arrivato – esordisce Davide Dell’Accantera – il passaggio dovrà essere graduale, ma credo che i presupposti per poter togliere l’obbligo all’aperto ci siano».

È completamente d’accordo anche Simone Calzolaro che aggiunge: «La gente in giro sta già interpretando a modo suo le regole, certi camminano con la mascherina sotto il mento, alcuni la tolgono del tutto. Tutti hanno voglia di tornare alla normalità, questo sarebbe un passaggio importante, ma è fondamentale non fare il passo più lungo della gamba, altrimenti a settembre ci ritroviamo ad essere nella stessa situazione di un anno fa».

In effetti, solo nel pomeriggio di ieri, il centro della città ha offerto un quadro variegato: c’è chi cammina mano nella mano senza presidio, chi lega la mascherina al braccio o chi, per il troppo caldo, la ripone direttamente in borsetta. A dire la loro anche Francesca Rollo e Melissa Tagliavini, al tavolino per consumare un aperitivo. «Io sono d’accordo, anche perché temo che le persone lo possano fare comunque anche senza decreto – afferma Francesca –. Poi con questo caldo è impossibile camminare sotto il sole con la mascherina». La pensa così anche Melissa che, però, aggiunge: «All’aperto sono d’accordo di poterla togliere, nelle dovute circostanze, ma spero che prima di eliminarla negli spazi chiusi passi ancora molto tempo».

Tornare alla normalità negli spazi chiusi è ciò che fa più paura: «Togliere la mascherina all’esterno va bene se si mantengono le distanze e se non ci sono assembramenti – dice Gaetana Dibello – ma se penso al futuro, mi spaventa pensare non indossarla all’interno. Per ora, però – conclude – sapere di poter anche solo abbassare il presidio di protezione per qualche minuto per prendere fiato, sarebbe un gran sospiro di sollievo».