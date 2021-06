Centro vaccinale dell'Upi: sprint finale per le prime dosi

Giuseppe Milano

Si consumerà oggi il decimo giorno di attività per l'hub vaccinale dell'Unione Parmense degli Industriali allestito nell'ex centro stampa della Gazzetta di Parma in via Mantova 68. Decimo giorno di operatività che coincide anche con il rush finale nella somministrazione delle prime dosi all'interno del centro. L'hub infatti, grazie al coordinamento con le aziende che hanno aderito all'iniziativa e alla macchina operativa interna, sabato potrà già concludere il primo step di attività per poi riprendere il prossimo 15 luglio quando sarà la volta delle dosi di richiamo.

Entro sabato sarà soddisfatta la richiesta delle circa cento imprese che hanno detto «sì» al progetto dell'Unione Parmense Industriali per un bacino complessivo di circa 6.000 dipendenti. L'attività giornaliera ha previsto mediamente 250 somministrazioni al giorno, che poi non era altro che il plafond di dosi Pfizer-Biontech messo a disposizione per gli hub aziendali dall'azienda Usl. Le adesioni comunque restano aperte anche nelle prossime ore per altre imprese del territorio che volessero mettere in sicurezza i propri collaboratori. Il centro Hub dell'Upi è infatti in grado di attivare le vaccinazioni in un massimo di 48 ore e, quindi, è ancora possibile iscriversi e vedere soddisfatta la propria richiesta anche nella settimana in corso.

L'attività in questi giorni si è svolta senza intoppi. Il tempo di permanenza dei pazienti all'interno dell'hub è stato mediamente di circa 25 minuti, comprensivo del quarto d'ora obbligatorio di osservazione dopo la somministrazione del preparato. La presa in carico dei pazienti è infatti praticamente immediata grazie all'organizzazione interna che è dotata di quattro ambulatori con altrettanti infermieri incaricati della somministrazione del vaccino. A loro è affiancato un quinto infermiere specializzato nella preparazione delle dosi.

Il triage è invece affidato a due medici, senza dimenticare poi il team rianimatore, sempre presente in struttura per garantire la massima sicurezza dei pazienti. Il team di lavoro è gestito dal coordinatore sanitario Maurizio Falzoi.

Molto importante poi il supporto dei volontari del Seirs Croce Gialla, posizionati lungo il percorso di accesso alla struttura e che hanno aiutato a raggiungere senza problemi l'hub dal vicino parcheggio pubblico di via Scola.

L'attività del centro vaccinale di via Mantova ha assolto ad un ruolo non secondario per accelerare la copertura vaccinale di quelle categorie o fasce di età interessate solo nelle ultime settimane dalla campagna provinciale e nazionale.

Gran parte dei pazienti indirizzati nel centro dalle proprie aziende ha infatti una età compresa fra i venti ed in cinquanta anni. Per loro i tempi di attesa per ricevere le proprie dosi all'interno dei poli pubblici sarebbero stati più lunghi. L'hub aziendale di Upi permetterà invece di completare l'iter più celermente e, allo stesso modo, si potranno liberare ulteriori posti nei centri gestiti dall'Ausl.

Per tutti coloro che hanno ricevuto o che riceveranno la prima dose nel centro di via Mantova, è stato predisposto un servizi di messaggistica telefonica che indicherà loro il giorno e la data del richiamo. I primi che si sono sottoposti lo scorso 10 giugno a vaccinazione hanno già ricevuto la comunicazione. Per loro già fissati i richiami a partire dal prossimo 15 luglio quando l'hub tornerà attivo con le stesse modalità di questi giorni.