Torelli, l'uomo che ha riportato all'antico splendore la mitica Fiat 130 HP

Vittorio Rotolo

Dalla sua officina di Campagnola Emilia sono passati bolidi da sogno, di rara e intramontabile bellezza: Ferrari, Bugatti, Maserati, Alfa Romeo. L’elenco sarebbe infinito. Ma Gianni Torelli, reggiano con Parma nel cuore («perché in questa città sono sempre stato bene»), confessa che «nessuno di questi modelli mi ha mai fatto provare le stesse sensazioni della Fiat 130 HP». E se lo dice uno dei più conosciuti e apprezzati restauratori meccanici in ambito internazionale, c’è da crederci. Gli appassionati delle quattro ruote, del resto, sanno perfettamente di cosa stiamo parlando: pronunciare anche solo il nome di questo capolavoro tutto italiano di inizio Novecento, allora progettato per contrastare lo strapotere delle vetture francesi, significa infatti addentrarsi nel mito. Il «gioiello» che mercoledì sarà esposto nella sede del Tiro a segno nazionale di Parma, in via Reggio (dalle 15 alle 19, ingresso libero, nel rispetto dei protocolli di sicurezza), è la vettura originale che - con Felice Nazzaro alla guida - trionfò al mitico Gran Premio di Francia del 1907.

Ed oggi è anche l’unica superstite delle tre Fiat 130 HP che presero parte a quella corsa, celebrata a Dieppe. Le cronache del tempo raccontano di una gara entusiasmante, con Nazzaro che riuscì a spuntarla al termine di un avvincente testa a testa con gli altri due compagni di squadra, Vincenzo Lancia e Louis Wagner, entrambi fermati da noie al motore, e dopo aver respinto gli assalti degli altri pretendenti alla vittoria finale. «Quel giorno Nazzaro riuscì a percorrere i circa 800 chilometri del circuito a una velocità media di 90 km/h, con punte anche di 160 all’ora», racconta Torelli, che negli ultimi due anni ha messo, giorno e notte, il proprio ingegno al servizio di questa Fiat 130 HP, per riportarla all’antico splendore. «Ad affiancare i piloti - osserva Torelli -, anche allora erano i meccanici, perché le vetture necessitavano di controlli continui e accurati. Si riusciva persino a cambiare il radiatore, laddove ve ne fosse la necessità».

Una sorta di moderno pit stop, ante litteram. «Ma il sistema, mi creda, è quello attuale», afferma il restauratore, prima di passare alla descrizione delle caratteristiche del modello. «Il nome, 130 HP, rimanda ai cavalli. È un 16.000 di cilindrata, e il suo motore quattro cilindri è detto teorico, significa che non ha incrocio valvole», spiega l’esperto. «Di vetture così, con un bilanciere posto tra le due valvole, pare ne esista ancora solo un’altra, al mondo: si tratta di una Mercedes-Benz.

La meccanica della Fiat 130 HP risale all’inizio del secolo scorso, ma le prestazioni e le accelerazioni sono degne di una vettura importante attuale», assicura Torelli. «Certo, non riesco proprio a capire come facessero i piloti dell’epoca a guidarla per tutte quelle ore: provandola, già dopo una trentina di chilometri, ero distrutto. L’abitacolo, praticamente, non esiste. C’è il sedile, mentre i freni sono “a immaginazione”: uno immagina di frenare, in realtà sta solo rallentando di poco. Però questo modello ha caratteristiche ancora valide nelle moderne vetture di Formula 1: come la pompa dell’acqua collocata più in basso possibile, in modo da raccogliere le ultime gocce di liquido nel caso si rimanga senza. Si dice che le gare automobilistiche siano cominciate già nel momento stesso in cui venne acquistata la seconda auto prodotta: la Fiat, a quell’epoca, non era inferiore a nessuno». La storia di questa Fiat 130 HP è affascinante tanto quanto lo sono le sue linee eleganti, gli ingranaggi del motore che rispondono ancora efficacemente alle sollecitazioni, gli interni curati nei minimi dettagli.

«Dopo aver partecipato alle corse più prestigiose, tra cui la Coppa Florio, questa macchina finì in Francia, in un’officina di importazione delle Fiat. Il meccanico la utilizzava per gli spostamenti quotidiani, con la moglie: in una vecchia foto, la 130 HP è ritratta davanti alla bottega di un fornaio». Per restaurarla, è stato necessario un lavoro certosino. «Ho ricostruito, pezzo dopo pezzo, il monoblocco e parte del motore interno, cercando di salvare tutto ciò che si poteva della parte esterna». Ora, la Fiat 130 HP del 1907 è pronta. Dopo Parma, andrà a Torino. E qui, entrerà a far parte delle meraviglie custodite all’interno del Centro storico Fiat. Dove è ancora vivo pure il ricordo di Gianni Agnelli. «Fra tutti gli industriali dell’auto che ho avuto il piacere di frequentare - rivela Torelli -, l’avvocato è quello che aveva le maggiori conoscenze a livello di meccanica. Ma era, prima di tutto, una persona disponibile e dai modi cordiali».