Zuffe, liti, schiamazzi al solito bar: i vicini chiamano i carabinieri. Pioggia di multe. E un pluripregiudicato finisce nei guai

r.c.

A seguito di numerose lamentele di cittadini per le frequentazioni di un bar del centro storico, i carabinieri stanno intensificando i controlli. Non è la prima volta che questo bar è teatro di movimentati episodi con liti, schiamazzi che disturbano i residenti, spesso a causa di un bicchiere di troppo. Non sono mancate nemmeno bottiglie che sono spuntate minacciose fra i litiganti. E adesso con la maggiore libertà riacquistata, si sono intensificati anche questi episodi.

Diverse volte i militari, intervenuti sul posto, si sono limitati ad allontanare gli avventori che disturbano, in alcune occasioni hanno sedato piccole zuffe di gente che ha alzato il gomito, anche semplicemente sanzionandoli per il mancato rispetto del distanziamento e senza mascherine sul volto. Durante un controllo d’iniziativa, fra l'altro, i carabinieri hanno identificato diversi soggetti pregiudicati, inflitto due sanzioni per inosservanza delle norme anti covid e identificato un marocchino pluripregiudicato per reati legati alla droga con diversi fogli di via da Milano e zone limitrofe.

I militari lo hanno fermato e dopo l’identificazione e la fotosegnalazione, è emerso anche un provvedimento di espulsione con un nome diverso, che i carabinieri hanno provveduto a eseguire.