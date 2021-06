Chiara Francini: «La vita di coppia con ironia»

È in tournée non con uno ma due spettacoli: «Coppia aperta quasi spalancata» (venerdì alle 21.30 alla Corte Le Giare di Ragazzola) e «L'amore segreto di Ofelia». Nei giorni «off», promuove il suo quarto romanzo, «Il cielo stellato fa le fusa» (Rizzoli). Chiara Francini esprime energia toscana e pensieri positivi.

«Coppia aperta quasi spalancata» è un testo di Dario Fo e Franca Rame, cucito col filo dell'ironia. L'ironia, come una brava ostetrica, fa venire alla luce facilmente anche temi complessi.

«Qui il tema non è solo la coppia ma anche la questione femminile. Soprattutto la questione femminile; è l'affresco del processo di evoluzione di una donna che parte “gobbettina”, “piagnucolosa” e pian piano prende consapevolezza di sé e del suo percorso verso la felicità. Credo che fotografi molto bene anche la modalità che oggi la donna dovrebbe utilizzare».

Oggi, rispetto agli anni dell'attivismo di Franca Rame e Dario Fo, la questione femminile potrebbe sembrare meno urgente. Forse però la disparità è più subdola.

«Assolutamente. Credo che soprattutto ci sia una mancanza di “alfabetizzazione” soprattutto nel maschio che non comprende il microcosmo, fatto di tradizione e modernità, che è la donna. Noi siamo animali; e un animale, di fronte a qualcosa che non conosce, aggredisce. Bisogna superare questa mancanza, da qui discende il fenomeno grave del femminicidio».

Vicino a noi, a Novellara, il caso di Saman Abbas.

«Penso che assolutamente serva continuare a fare educazione, a spiegare. Mi rendo conto che, nel caso di comunità chiuse, sia più difficile. In questo senso la scuola diventa un luogo necessario, anche per la vita».

Riesce bene in attività differenti: il teatro, il cinema, la televisione e anche la scrittura. C'è un filo conduttore, a guardare bene, ed è la parola.

«La parola è la base del dialogo. La condivisione è la bellezza della scrittura. Amo che i miei lettori si riconoscano nei miei colori perché, alla fine, siamo tutti parte dello stesso arcobaleno. Ho fiducia nell'umanità; sono cresciuta con il Diario di Anna Frank: nonostante tutto, continuava a credere nell'intima bontà dell'uomo...».

È un punto di arrivo molto alto: quando si giunge a quella consapevolezza, molta strada è stata fatta. Scendendo, più banalmente, nel campo del “mainstream”, lei è un volto delle fiction di Rai1: le serie sulle piattaforme la tentano?

«Ho girato il film “Addio al nubilato” uscito su Amazon Prime e per il quale sarò premiata a Venezia, per l'interpretazione comica. Questo mi fa dire che ci sta tutto, ci sta la tivù generalista, ci stanno le piattaforme, il teatro e il cinema in sala. Ci sta tutto».

Prenotazioni biglietti: whatsapp 339.5612798, teatrodiragazzola@aruba.it.

Mara Pedrabissi