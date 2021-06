È morta Mina Rocchi, prima farmacista di Noceto

Noceto Si è spenta serenamente a 94 anni Mina, «Minetta», Rocchi, prima farmacista del paese. Molto conosciuta e stimata per anni aveva lavorato nella farmacia storica del dottor Romanini ed era stata una presenza attiva nella comunità, nella parrocchia, nel comitato anziani e nei servizi sociali del paese.

Donna decisa e di grandissima personalità, elegante e colta, ha affrontato la vita sostenuta da una tenace determinazione a portare a compimento i progetti, anche ambiziosi e da una fede matura e profonda.

«Ha conosciuto la guerra; era rimasta orfana di madre a soli dieci anni, ha dovuto occuparsi della famiglia. Nonostante questo è riuscita a studiare. Ci raccontava che a Parma all'Università andava in bicicletta - racconta Sara, la più piccola delle tre figlie avute dal marito Tullo Papotti - non la facoltà di lettere e filosofia, che era il suo sogno, troppo lontano, a Bologna, ma la seconda scelta, Farmacia, affrontata da par suo, cioè al massimo. Era tosta, non demordeva mai, concreta, capace di riconoscere le cose che contano».

Amava il suo lavoro, sentiva la missione di curare le persone in quella farmacia vecchio stampo, in cui si preparavano rimedi e pomate; sapeva essere consigliera delle amiche e dei pazienti e, una volta andata in pensione un punto di riferimento spirituale per tante persone, con le sue letture dei testi sacri e degli scritti di Monsignor Ravasi nei quali aveva trovato quella pienezza interiore che cercava.

«Una donna unica, capace di unire risolutezza e spiritualità - ricorda il sindaco Fabio Fecci - è stata la prima presidente del comitato anziani; ricordo quanto si è spesa per il sociale nel nostro paese, le battaglie per migliorare le condizioni delle persone più fragili e per rendere più accogliente la casa di riposo». Mamma di Marina, Alessandra e Sara, nonna e di recente anche bisnonna Mina Rocchi era rimasta vedova all'inizio degli anni Novanta.

Da qualche anno era accudita in casa con tanta dedizione e affetto da Serafima: «Da qualche giorno si era come addormentata e non si è più svegliata - dicono le figlie che hanno annunciato la morte a funerali avvenuti - in qualche modo sapeva che ci stavamo occupando di lei, non si è mai sentita abbandonata».

Mariagrazia Manghi