Furto in casa: bottino di parecchie migliaia di euro

Tarsogno E' proprio vero: i malviventi non si fermano mai, nonostante la continua opera di prevenzione e di controllo del territorio attuato dalle forze dell'ordine.

Domenica pomeriggio i soliti ignoti sono entrati in azione in un'abitazione di Tarsogno e si sono impossessati di gioielli, monete, preziosi cimeli e alcune banconote per un valore, anche se non ancora quantificato di parecchie migliaia di euro.

I Carabinieri di Bedonia e del nucleo Radiomobile della Compagnia di Borgotaro hanno avviato le prime indagini per scoprire gli autori della rapina.

Stavolta i ladri hanno escogitato l'ennesimo stratagemma: un signore ben vestito con camicia e cravatta, occhiali e mascherina, poco prima della 16 si è fermato davanti ad una villetta di Via Senato a Tarsogno per chiedere se vi erano case in affitto o da vendere.

L'uomo, sceso dalla sua auto, si è avvicinato alla proprietaria: “Buongiorno cercavo Villa Marina di Tarsogno ma non importa avete appartamenti da affittare nel periodo estivo o anche da vendere? E' questo il motivo per cui mi sono fermato - avrebbe detto il distinto signore -, questa è una bella casa immersa nel verde alla periferia e con tante comodità, potrebbe davvero interessarmi …».

La signorina gentilmente ha risposto che non era Villa Marina la casa che cercava e che non avrebbe venduto e tantomeno affittato, un breve colloquio sulla vallata, sul paese ed infine un saluto ed un reciproco grazie.

La signorina che vive con il fratello, dopo aver ultimato alcune pulizie del giardino è entrata in casa e si è trovata l'abitazione a soqquadro, cassetti rovesciati, cucina, camera, bagno, salotto ridotti ad una discarica e i contenitori dei gioielli di famiglia ripuliti con le cassettiere vuote.

Il danno non ancora quantificato ammonterebbe a parecchie migliaia di euro.

Giorgio Camisa