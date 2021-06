L'ospedale si svuota, ma i medici avvertono: «Mascherina anche all'aperto se c'è folla»

Sembra di rivedere lo stesso film andato in onda un anno fa, al termine della prima ondata, quando a fine luglio, per un paio di giorni, il padiglione Barbieri chiuse i battenti. Anche adesso i nuovi positivi sono in calo, diminuiscono sempre più i ricoverati al Covid hospital e i malati gravi non affollano più la terapia intensiva. Insomma, con l'avvicinarsi dell'estate l'ospedale Maggiore torna a svuotarsi.

Tra le corsie circola un cauto ottimismo, perché se è vero che i numeri di Pasqua - quelli gonfiati dalla seconda e dalla terza ondata - sono per fortuna un ricordo, nessuno si dimentica cosa è successo dopo l'euforia della scorsa estate, quando il Covid veniva dato per morto e sepolto.

«Prudenza e senso di responsabilità» è l'invito che Tiziana Meschi (responsabile del Covid hospital) e Sandra Rossi (primario della 1ª Anestesia e rianimazione) rivolgono a chi non vede l'ora di tornare ad una vita normale e molto più gratificante di quella mortificata dai divieti anti-Covid.

Ma attenzione, perché il coronavirus è un nemico che ha molti lati oscuri e che è capace di trasformarsi per tornare all'attacco. Un esempio? La variante delta, o indiana, che ora sta frenando gli entusiasmi in Gran Bretagna.

Letti liberi al Barbieri

«Ora abbiamo 19 pazienti, che vanno dai 30 ai 91 anni, e fortunatamente sono in condizioni discrete, perché non hanno quei gravi quadri di insufficienza respiratoria», premette Tiziana Meschi, che ha combattuto fin dall'inizio gli effetti della pandemia dalla trincea del Covid hospital. «A Natale avevamo 150 ricoverati, mentre a Pasqua, il momento peggiore, siamo arrivati a dover curare 278 pazienti. Poi è iniziata la discesa e ora siamo ai livelli dell'anno scorso». Ma qui l'ottimismo si ferma. «Ora incrociamo le dita e speriamo di non rivedere certi brutti film». Tipo quelli che potrebbe farci vedere la variante delta? «La situazione in Inghilterra ci invita alla prudenza».

Ancora mascherine

Anche se la campagna di vaccinazione sta andando avanti senza intoppi (almeno per ora), per chi ha visto gli effetti del Covid da vicino è troppo presto per dire addio alle mascherine e alle regole anticontagio (distanziamento e mani lavate). «Togliere completamente l'obbligo della mascherina non credo sia una buonissima idea. Soprattutto quando, anche all'esterno, si verificano degli assembramenti. Costa così poco indossarla». Mentre gli effetti benefici sulla salute, e sul sistema sanitario, sarebbero enormi.

«Prima di allentare tutte le misure, aspetterei la verifica dell'autunno. Intanto continuerei ad indossarla, ad esempio, durante i matrimoni, le feste, le fiere e i vari eventi che stanno scandendo il ritorno alla normalità».

Imparare dagli inglesi

Intanto, in Gran Bretagna la variante delta fa paura. «Solitamente gli inglesi sono avanti di un paio di mesi rispetto alle varianti del virus». E gli italiani? «Dovremmo continuare a fare tamponi per il tracciamento e potenziare i laboratori per fare il sequenziamento del virus, in modo da scoprire le varianti».

«Vaccinatevi»

Sandra Rossi, primario della 1ª Anestesia e rianimazione, oltre ad invitare i parmigiani ad un'estate prudente, lancia anche un appello a favore del vaccino. «Invito tutti quelli che possono farlo ad aderire in massa alla campagna vaccinale». Perché anche se il vaccino non risolverà tutti i guai provocati dal Covid, almeno sta dimostrando di ridurre, e di molto, le ferite più gravi inferte dal virus all'organismo. «Approfittiamo di questo momento di stanca del coronavirus legato al caldo, alla vita all'aperto e al buon andamento della campagna di vaccinazione, per arrivare preparati all'appuntamento di settembre, quando riprenderanno le scuole e inizierà a calare la temperatura». Intanto, anche il suo reparto inizia a tirare il fiato. «A Natale avevamo 18 casi gravi, a Pasqua erano saliti a 30, mentre ora sono calati a 4». Ma attenzione. «Continuiamo ad essere prudenti, soprattutto nei contesti in cui ci sono assembramenti». Perché il virus si muove sulle nostre gambe.

Pierluigi Dallapina