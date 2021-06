Morì a 33 anni a Vaio per un'ulcera, assolti i chirurghi

Resta la tragedia. Immane. Inaccettabile per la famiglia e gli amici. Un ragazzone di 33 anni che se ne va dopo una serie di interventi per un'ulcera duodenale e quasi due mesi di ricovero all'ospedale di Vaio. Ma - secondo il gup Sara Micucci - non ci furono colpe da parte dell'équipe medica per la morte di Antonio Petrillo. Stefano Rollo e Piero Lugani, i chirurghi che effettuarono la prima operazione, sono stati assolti dall'accusa di omicidio colposo «perché il fatto non sussiste». Il pm Umberto Ausiello aveva chiesto la condanna a 1 anno e 4 mesi. I familiari, che inizialmente si erano costituiti parte civile, hanno poi revocato la costituzione, ottenendo nel frattempo un risarcimento dall'assicurazione dell'azienda sanitaria.

Una storia lunga e dolorosa. Perché ormai sono passati quasi quattro anni dalla scomparsa di Petrillo, morto il 31 ottobre 2017. Inizialmente sul registro degli indagati erano finiti anche i nomi di Gianni Versari, lo specializzando che affiancò Rollo e Lugani, l'allora primario della Chirurgia di Vaio, Vincenzo Violi, e i chirurghi Carlo Salvemini e Francesco Fontanazza che intervennero in più fasi dopo la prima operazione. Ma per tutti, su richiesta dello stesso pm, era poi arrivata l'archiviazione.

Serviranno alcune settimane per conoscere le motivazioni della sentenza di ieri, in base alle quali la procura deciderà se proporre appello. Certo è che a pesare è stata la perizia, disposta dal gup nei mesi scorsi e affidata a Gian Luca Baiocchi, ordinario all'Università di Brescia e da pochi mesi direttore della Chirurgia dell'ospedale di Cremona, e al medico legale bresciano Anna Antonietti. Il giudice aveva deciso di percorrere la strada della perizia collegiale dopo aver esaminato le relazioni del consulente della procura, il medico legale ferrarese Lorenzo Marinelli, e dello specialista nominato dai familiari. Marinelli, in particolare, aveva sottolineato come nel primo intervento i chirurghi avessero optato per una gastroresezione invece che per un'antrectomia. Un'operazione meno invasiva che avrebbe evitato «con un'elevata probabilità prossima alla certezza . aveva scritto Marinelli nella relazione - la manipolazione e infiammazione del pancreas, manifestatasi nel post-operatorio all'intervento del 15 settembre 2017», poi evoluta in peritonite e successivamente in un'insufficienza multi-organo che portò alla morte.

Conclusioni che evidentemente, però, non hanno convinto il giudice. Fino alla decisione della perizia per far luce su ciò che era accaduto a Petrillo in quelle lunghe settimane di ricovero. Non si era mai ripreso dopo il primo intervento del 15 settembre 2017. Fuori e dentro la sala operatoria per dieci volte. Dopo le richieste della moglie, era stato chiamato per una consulenza anche Roberto Salvia, specialista di Verona. Era arrivato all'ospedale di Vaio e aveva prospettato la possibilità di un nuovo intervento, se Petrillo si fosse stabilizzato. Ma morì quattro giorni dopo.

