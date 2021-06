Prostituzione al night: tre condanne e un patteggiamento

Sorbolo Mezzani Luci soffuse, musica, belle ragazze e cocktail da sorseggiare tra bancone e divanetti. Atmosfera da night. E fin qui nulla di proibito. Ma il vero affare del Super Club di via Vittorio Veneto, tra il 2019 e il 2020, sarebbe stato ben altro. Questo, sì, proibito, dalla legge: l'induzione e il favoreggiamento della prostituzione. Nell'ottobre dello scorso anno era scattato il blitz dei carabinieri, che aveva fatto finire ai domiciliari il gestore del locale e il suo più stretto collaboratore, tutte e due reggiani. E ieri sono arrivate le condanne firmate dal gup Sara Micucci: 2 anni e 6 mesi per il primo; 1 anno per l'altro (pena sospesa). La scelta del rito abbreviato ha consentito a entrambi di poter beneficiare dello sconto di un terzo. Ma nell'indagine erano coinvolti anche il proprietario del locale e una donna, di origine dominicana, ex compagna del gestore, che serviva ai tavoli del locale: lui ha patteggiato 1 anno e lei, che aveva optato per il rito abbreviato, è stata condannata alla stessa pena. Entrambi potranno godere della condizionale. Gli imputati erano accusati di aver trasformato il locale in una casa di prostituzione, oltre che di induzione e favoreggiamento della prostituzione, tranne il proprietario della struttura, a cui non era contestato il favoreggiamento. Caduta invece l'aggravante prevista per chi commette il fatto ai danni di persone che hanno un rapporto di lavoro domestico e d'impiego.

Tutte straniere le ragazze che lavoravano nel locale: bariste, cameriere, ballerine, ufficialmente. Ma in realtà - secondo quanto emerso dall'indagine coordinata dal pm Francesca Arienti - indotte a prostituirsi con i clienti. Certi di trovare nel locale spazi «riservati» per fare sesso con le ragazze. Quel privé in cui i carabinieri, arrivati nel night, avevano sorpreso una coppia.

Era stata una giovane romena, una delle tante donne «arruolate» dal gestore e dai suoi collaboratori, a far accendere i riflettori sul locale. L'indagine era partita nei primi mesi del 2019, dopo che la ragazza si era rivolta ai carabinieri di Salsomaggiore per raccontare la sua storia. Parole che avevano fatto scattare una serie di approfondimenti investigativi. La formula per (tentare di ) non avere problemi? Quella dell'associazione come formula di gestione del club. Un'associazione di cui facevano parte anche le ragazze. Che in realtà, secondo gli inquirenti, sarebbero state a disposizione dei clienti. Prestazioni sessuali «a tempo» da pagare ai gestori. Oltre a una somma consegnata direttamente alle donne nel privé del locale.

Georgia Azzali