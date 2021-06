Tac, camera iperbarica e nuove tecnologie: investimenti per 10 milioni

Dieci milioni per la sanità di Parma e provincia. Questo è il risultato dell'Accordo di programma firmato ieri a Carpi dal ministro della Salute Roberto Speranza e dall'assessore regionale alle Politiche per la salute Raffaele Donini, che per il Parmense prevede lo stanziamento di 5,8 milioni di euro a favore dell'Azienda ospedaliera e i restanti 4,2 milioni per l'Ausl.

A livello regionale, l'accordo prevede la realizzazione di 38 interventi, per una spesa di 145,4 milioni di euro, di cui 138,1 statali e 7,3 cofinanziati dalla Regione. Le aree di intervento riguardano il potenziamento delle Case della Salute, il rafforzamento delle cure palliative, il completamento e adeguamento di alcune strutture ospedaliere, il rafforzamento delle tecnologie biomediche e informatiche.

Sanità più tecnologica

«Questi finanziamenti - spiegano Massimo Fabi, direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria e Anna Maria Petrini, commissario straordinario di Azienda Usl - ci permettono di destinare nuove risorse al potenziamento delle tecnologie informatiche e biomediche sia per gli ospedali che per le Case della Salute. Investimenti fondamentali per una sanità sempre più vicine alle esigenze dei nostri pazienti e del nostro territorio».

Ospedale Maggiore

Dei 5,8 milioni destinati dalla Regione all'Azienda ospedaliero-universitaria di Parma, 2,2 milioni sono destinati alla realizzazione della sala ibrida e 3,6 milioni all'acquisto di attrezzature e tecnologie informatiche.

Nello specifico, l'intervento relativo alla realizzazione di una Sala ibrida principalmente in ambito cardio-toraco-vascolare presso l'area cardiologica e cardiochirurgica del Maggiore, riguarda l'acquisto di un nuovo angiografo, un sistema di gestione video dotato di streaming e videoconferenza, tavolo operatorio, pensili di sala operatoria, sistema di lampade scialitiche con telecamera full HD, oltre a lavori edili e impiantistici.

Oltre alla Sala ibrida, gli investimenti in apparecchiature interesseranno il parco tecnologico della Radioterapia con il finanziamento di una nuova apparecchiatura che verrà collocata nel Centro oncologico in corso di realizzazione.

Gli investimenti su Parma città, infine, si completano con 800mila euro per potenziare e rinnovare le tecnologie informatiche. L'intervento tecnico servirà per unificare e omogeneizzare i sistemi informatici delle due Aziende sanitarie anche alla luce dell'integrazione in corso.

Azienda Usl

Dei 4,2 milioni di euro dell'Azienda Usl, l'importo più significativo, pari a un milione e 800mila euro, è destinato all'acquisto di nuove attrezzature tecnologiche e di ammodernamento delle attuali dotazioni. Tra gli interventi previsti in questo ambito vi sono 5 mammografi di cui 2 a Parma al Centro screening, 1 alla Casa della Salute di San Secondo, 1 a Borgotaro e 1 alla Radiologia dell'ospedale di Vaio, per un totale di 650mila euro.

Sempre in questo ambito di investimenti, rientra anche una Tac per l'ospedale di Borgotaro (550.000 euro), nuovi ecografi e l'implementazione del sistema «Pacs» ostetrico-ginecologico (490.000 euro) che consente di facilitare il lavoro di refertazione, consultazione e distribuzione degli esami ecografici effettuati nei consultori. In questo ambito sono compresi anche i 110mila euro del progetto di telemedicina del Distretto Sud-Est, che ha come obiettivo il monitoraggio a domicilio di persone con malattie croniche dei comuni di Corniglio, Monchio, Palanzano, Neviano e Tizzano.

All'installazione di una nuova camera iperbarica con ampliamento dei locali dell'unità operativa Terapia iperbarica dell'ospedale di Vaio, sono invece dedicati 800mila euro cui si aggiunge un ulteriore finanziamento di 500mila euro grazie alla Fondazione Cariparma.

L'ospedale di Vaio è riferimento per tutta l'area vasta Emilia Nord (Aven), ed è l'unico centro di Ossigeno terapia iperbarica pubblico in regione. Oltre a svolgere un ruolo determinante come riferimento sovraterritoriale per l'intera area vasta, riceve pazienti anche dalle province confinanti della Lombardia (Pavia, Lodi, Mantova e Cremona) e del Piemonte (Alessandria, Tortona) per una popolazione di oltre tre milioni di abitanti. Il costante incremento dell'attività, con oltre 8.500 trattamenti all'anno e circa 200 trattamenti in emergenza all'anno, rende necessario realizzare una seconda camera iperbarica multiposto da 14-15 posti. Infine, 1 milione e 600mila euro sono destinati all'ammodernamento di tecnologie informatiche.

r.c.