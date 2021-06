Termina il coprifuoco, ricominciano i furti

«Potrebbe essere che durante il lookdown si sono esercitati, hanno perfezionato la tecnica. Il risultato è che stavolta per entrare non hanno rotto la saracinesca ma si sono limitati ad aprirla, forse con un passpartout. E poi hanno preso quello che hanno trovato».

A parlare, con una comprensibile rabbia nella voce, è la titolare del bar Mini Snack di via Pintor che, ancora una volta, ha iniziato la settimana di lavoro con una amara doccia gelata. Ovvero facendo la conta dei danni dopo il nuovo passaggio dei ladri.

«Hanno agito durante la notte sicuramente, ma hanno comunque avuto tutto il tempo nel weekend: io sono chiusa il sabato e la domenica. Così mi sono accorta del furto solo al momento della riapertura». E come sempre in questi casi è stata una scoperta che lascia senza parole: sono spariti i soldi del fondo cassa, scomparse le birre in frigo, svaniti persino dei gelati. «Forse si volevano rinfrescare», butta li cercando anche di scherzare.

Ma da ridere, è ovvio, c'è ben poco. Questo non è il primo colpo subito dal bar e anche se il danno economico, rispetto al passato, è inferiore, rimane la sconcertante sensazione di essere indifesi.

«La mia è una battaglia che dura da tempo. Ho cercato di allontanare i tossici che bazzicavano qui intorno, ho dovuto subire la presenza di persone che venivano a dormire sotto il gazebo. E poi i furti, uno dopo l'altro. Quello che mi spaventa è la sensazione che durante la pandemia, quando tutto era chiuso, ci sia stata una specie di tregua obbligata che, però, si è già interrotta. Il mio timore è che ora molte persone disperate siano tornate a circolare nelle strade. E che dovremo stare ancora più attenti di prima per non venire travolti da questa situazione fuori controllo».

