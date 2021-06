Addio alla mascherina all'aperto. Ecco gli obblighi che «resistono»

Luca Molinari

Il conto alla rovescia è partito. Lunedì tutta l'Italia - quindi anche l'Emilia Romagna e Parma - sarà in zona bianca e verrà eliminato l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto. Resta però una serie di eccezioni e di regole da rispettare per limitare al minimo i rischi di contagio.

Assembramenti

Il Cts (Comitato tecnico scientifico) ha ritenuto che ci siano le condizioni per «liberarsi» della mascherina all'aperto, ma resta l'obbligo di indossarla in contesti dove si possono creare assembramenti, come mercati, fiere, o più semplicemente quando ci si trova in coda, ossia quando il rischio di essere vicino ad altre persone aumenta in maniera inevitabile.

Mascherina in tasca

E' necessario portare sempre con sé la mascherina per poterla indossare ogni volta che è necessario. In tasca o in borsa non deve mai mancare.

Distanziamento

Anche all'aperto, bisogna continuare a rispettare il distanziamento. Deve essere di almeno un metro tra persone non conviventi.

Mezzi pubblici

Su tutti i mezzi pubblici rimane l'obbligo di indossare la mascherina per l'intera durata del viaggio (dal momento della salita a quello della discesa). Bisogna metterla sull'autobus, in treno, sull'aereo, ma anche durante il check-in. E' possibile toglierla invece alla fermata dell'autobus (essendo all'aperto), ma soltanto se non si formano assembramenti.

Fiere e mercati

Resta l'obbligo di indossare la mascherina alle fiere, ai mercati e ai mercatini, anche se si svolgono interamente all'aperto.

Centri commerciali

All'interno dei negozi e dei centri commerciali la mascherina rimane obbligatoria. Lo stesso discorso vale anche per gli uffici, dove resta obbligatorio coprire naso e bocca.

Bar e ristoranti

In un bar o in un ristorante, se ci si trova al chiuso, bisogna indossare la mascherina ogni volta che ci si alza dal proprio tavolo. Non si indossa invece quando si mangia o si beve. Resta l'obbligo di indossare la mascherina per il personale, anche se al lavoro in spazi aperti.

Stadio

Negli stadi si entra soltanto con bocca e naso coperti dalla mascherina. E' inoltre necessario essere in possesso del Green Pass. Restano infatti in vigore i protocolli stilati dal Cts per questo tipo di spazi e manifestazioni.

Soggetti fragili

Il Cts «raccomanda fortemente» l'uso della mascherina ai soggetti fragili e immunodepressi, così come a coloro che stanno loro accanto per aiutarli.

Vaccinati e visite mediche

Per ora non sono previste deroghe per i vaccinati sull'uso della mascherina. Il Cts sta esaminando la possibilità di toglierla al chiuso se tutti i presenti sono vaccinati. La mascherina invece va sempre indossata negli ambienti sanitari, anche quando ci si reca a fare il vaccino.

«Fondamentale vaccinarsi»

Rosanna Giordano, medico epidemiologo del dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl, è favorevole alla decisione di non utilizzare la mascherina all'aperto. «La massiccia campagna vaccinale messa in atto - dichiara - ha contribuito a ridurre la circolazione del virus ed è giusto abolire questo obbligo, utilizzando il buonsenso. C'è infatti una serie di situazioni di pericolo anche all'aperto. Non bisogna quindi abbassare la guardia proprio adesso». L'invito è quello di portare sempre con sé la mascherina e «di utilizzarla quando non si può mantenere giusto distanziamento». Vaccinarsi «è l'unico modo per vincere questa battaglia - prosegue -. Mi rivolgo soprattutto a coloro che non si sono ancora prenotati per effettuare la vaccinazione. Soltanto vaccinandosi è possibile ottenere un risultato fondamentale per vincere la pandemia».