Felino, centro storico svuotato

Massimo Morelli

Il bar Mercury ha chiuso i battenti nei giorni scorsi, la farmacia ha traslocato da via Carducci al centro commerciale mentre la parafarmacia ha compiuto il percorso inverso, l’edicola in piazza Miodini da tempo non è più attiva. Insomma, poco alla volta sembra che il centro del paese di Felino sia destinato alla «morte», per usare un termine crudo.

Molte attività sono presenti nella zona del centro commerciale, mentre in centro i negozi sono calati in numero vistoso.

C’è chi ricorda che in via Carducci, quella che può essere considerata l’arteria principale del centro, negli anni Settanta erano presenti poco meno di trenta attività commerciali a differenza di oggi che sono una decina.

«Molti hanno dato la colpa al Covid, ma la pandemia è responsabile fino ad un certo punto, visto che lo svuotamento del centro è iniziato da tempo – ha detto Gabriele Aschieri, in passato presidente della Pro Loco e del comitato Estate Felinese – la realtà a mio avviso è che manca la volontà di dare vita al paese e qui chiamo in causa l’amministrazione comunale. Non è il comune che deve organizzare eventi, ma di certo può dare indirizzi alle associazioni dando loro una mano. E’ necessario coinvolgere maggiormente la cittadinanza, ad esempio per stasera si sarebbe potuta organizzare una serata per San Giovanni coinvolgendo alcune associazioni ed invece non si è fatto nulla».

Sul discorso associazioni interviene anche Francesco Ubaldi.

«Qui a Felino purtroppo sono in tanti a lamentarsi, ma se non ci sono eventi la gente si lamenta e se si organizzano la gente si lamenta ugualmente – ha detto Ubaldi –. Occorre partecipare di più, farsi avanti nel volontariato, proporre con idee interessanti, insomma fare di più e parlare di meno».

Sino a qualche anno fa in piazza d’estate si organizzava l’Estate Felinese, ma è scomparsa anche quella manifestazione e di certo anche questa estate trascorrerà senza eventi di rilievo. Per la pace di chi non ama la confusione ma si lamenta perché «in piazza non si fa mai niente».