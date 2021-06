Giuliano Tripodi, il professore all'avanguardia

Mara Varoli

Un prof che ha lasciato il segno, all'avanguardia, colto e divertente: «Con lui, si studiava per tutta una vita».

Giuliano Tripodi, storico insegnante del liceo scientifico Ulivi, è scomparso all'età di 77 anni. E i suoi studenti non lo dimenticano: «Se chiudo gli occhi - confessa l'ex assessore all'Urbanistica del Comune di Parma Francesco Manfredi, oggi prorettore all'Università Lum di Bari - lo vedo ancora seduto alla cattedra, con le scarpe da barca e la finta sigaretta. Giuliano Tripodi amava i suoi ragazzi, a volte anche in modo impulsivo: era una persona di grande umanità e intelligenza».

Manfredi faceva parte della 5ª B del 1989 insieme a Marco Belicchi, ingegnere civile e organista nella chiesa di Ognissanti: «Per noi studenti era “il Trippo”. Il primo impatto è stato il “tema” di italiano in terza, dal titolo: Aquila non capit muscas (ovvero, le aquile non mangiano mosche). Ed il primo tema dell’anno successivo? Attila: l’ultimo dei diserbanti ecologici. Era un modo per farci ragionare, scrivere con la propria testa, iniziare a conoscerci. Nei tre anni in cui abbiamo avuto la fortuna di averlo come insegnante di italiano e latino ci ha accompagnato tra i grandi della letteratura: il contenuto era sempre rigoroso, ma il tono veniva alternato da quello più serio a quello più scherzoso. Il libro di testo era solo una base, ma la lezione la tesseva lui, con passione, abituandoci ad andare oltre le solite nozioni da antologia. E’ stato un professore attento all’insegnamento ma anche alla crescita umana di noi ragazzi: ci ha abituati ad essere noi stessi, a crescere nelle nostre individualità, ad amare la natura».

Giuliano Tripodi si era laureato in Lettere a Bologna e dopo aver insegnato a Viadana era tornato nella sua città alla cattedra di Italiano e latino al Marconi e quindi all'Ulivi. «Era un grande amico - aggiunge Giuliano Pescaroli, ex insegnante di Storia dell'arte all'Ulivi -. Tripodi era una persona imprevedibile, ricca di cultura e conoscenze. Una persona dinamica e giovanile. E come collega era molto preparato, un appoggio per tanti e uno stimolo». E continua Francesco Manfredi: «Tripodi sapeva appassionare i ragazzi alla sua materia, con uno stile controcorrente e questo a noi alunni non ci è mai dispiaciuto. Amava molto il suo lavoro e la sua città e ha lasciato numerosi scritti, anche ironici». Dagli anni ’90 il professore ha iniziato a dare alle stampe una serie di libri di storia, la sua vera grande passione, tanto rigorosi nei contenuti, quanto informali e irriverenti nello stile: «Da Parma copropoli, poi Roma crisopoli, alla Roma di Augusto, ed altri ancora per finire con l’ultimo dedicato a Germanico, uno dei più grandi condottieri - ricorda Belicchi -. La pubblicazione dei libri è stata anche l’occasione per tenerci in contatto nel tempo». «È una brutta notizia - scrive Giuseppe Martini della 5ªA 1987, storico della musica e collaboratore della Gazzetta di Parma -. Mi è venuto subito in mente il primo giorno di scuola nella nostra terza liceo, col cappello lanciato sulla scrivania così forte che è finito dall'altra parte dell'aula. Era la sua timidezza nascosta dietro il piglio burbero, da antico romano. Non lo capivi se non capivi quella fragilità, che è poi ciò che gli ha fatto affezionare i suoi studenti. Gli devo il gusto per la sdrammatizzazione della cultura e per la cultura enciclopedica, cioè tutto quello che ha messo nei suoi libri divulgativi, il suo stile e il suo italo-dialetto uguale a quello con cui parlava in classe. A saperli prendere nel giusto modo, libri più utili agli studenti di tanti pesanti testi che si considerano scolastici». «Oggi provo un grande dolore - scrive in una lettera Patrizia Dall'Argine, autrice ed ex 5ªB del 1998 -. Era un uomo di estrema, folgorante, smisurata cultura, ma non era un accademico. Non ci trasmetteva nozioni, ci trasmetteva elettricità. Infiammava i nostri cuori indolenti, reticenti, che si volevano sottrarre, ma non potevano. Ci obbligava a sentire. Conosceva la Divina Commedia a memoria. Tutta. Sapeva addirittura dov’erano i punti. Ma di Dante ci raccontava l’umanità e anche le miserie. Aveva a cuore che non lo sentissimo inarrivabile, irraggiungibile. Voleva che lo amassimo, perché era fragile. Come lo eravamo noi. Perché sbagliava, come noi. Lo potevamo toccare Dante. Il più intoccabile di tutti. Giuliano Tripodi era autentico. Quando hai sedici anni e ti capita un professore così, devi ringraziare, poi, per tutti gli anni che seguono». La ex compagna di classe Giulia Zanichelli, che si occupa di comunicazione e marketing per Electa Mondadori sintetizza: «Giuliano Tripodi è stato una guida: se oggi faccio quello che faccio il merito è anche suo. Lo vedo ancora - sorride Giulia - quando portava a mano la sua bicicletta nei corridoi dell'Ulivi. Era un ambientalista convinto: se usavamo i fazzoletti di carta ci dava 4. Ci accompagnava sempre in giro per Parma. Tripodi era schietto e con una grande capacità di capire i suoi alunni e se c'era un momento no ti diceva: “Andiamo a vedere se Garibaldi è ancora in Piazza”».