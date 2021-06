La leggenda del gigante del ring

Claudio Colombo, per oltre trent’anni giornalista al Corriere della Sera e oggi collaboratore della Gazzetta di Parma, è autore di “Cronache da bordo ring” (edizioni inContropiede, www.incontropiede.it), in uscita in questi giorni. Pubblichiamo in anteprima il capitolo dedicato a Primo Carnera, «La montagna che cammina».

di Claudio Colombo

Duecentocinque centimetri di ossa, nervi e muscoli. Un nome, Primo, che sembrava già incarnare un destino. E un cognome, Carnera, che ancora oggi rimane vivo nella memoria sportiva degli italiani, cesellatonel nostro Dna insieme a quello di altri grandi protagonisti dello sport del ’900, Tazio Nuvolari, Zeno Colò, Giuseppe Meazza e Valentino Mazzola, Enzo Ferrari, Fausto Coppi e Gino Bartali. Carnera diventò l’icona di quell’Italia stracciona e disperata che negli anni ‘30 si identificò in lui, mito sportivo e non soltanto, campione mondiale di quella cultura dell’emigrante che segnò, nell’epoca in cui l’America era come la Luna, tanta parte della nostra storia.Ma per parlare di Carnera si deve partire da un rovesciamento di prospettiva storica: fu prima pugile e poi personaggio, atleta prima che simbolo. Combatté, vinse e perse nel nome di uno sport che onorò dall’altodella sua forza fisica, se non proprio grazie a qualità tecniche sopraffine. E non è vero che fosse un colosso con i piedi d’argilla, un fantoccione messo lì dalla mafia del bordo ring per far soldi con le scommesse clandestine. È certo che i mafiosi italo-americani misero gli occhi su di lui, proteggendolo all’inizio della carriera. Ma è altrettanto vero che Carnera sapeva anche camminare con le proprie gambe. «Un boxeur di seconda scelta? – diceva il grande manager Umberto Branchini, che aveva conosciuto e apprezzato Primo –. Nemmeno per sogno: un pugile mediocre non vince il titolo mondiale portando un montante così pulito». Ese lo diceva il “cardinale”…Carnera da emigrante del ring visse la sua America come culla dei sogni e inferno di dannazione, ma anche l’Italia non rappresentò sempre il luogo di delizie che aveva immaginato. La povertà lo spinse giovanissimo a lasciare Sequals, profondo nordest, prima garzone-falegname in Francia, poi lottatore da circo, infine pugile, quasi per caso, certo per destino.

«Sono italiano e friulano», amava dire di se stesso. Mussolini e il fascismo ne fecero un simbolo della “razza” italica («solida, forte, generosa», scriveva il Duce), salvo poi scaricarlo quando il nostro colosso fu battuto per k.o. da Max Baer nel 1934 e soprattutto dal “negro” Joe Louis l’anno dopo: il capo del governo in persona spedì ai giornali la velina che impediva di pubblicare le foto del combattimento, soprattutto quella in cui si vedeva il gigante in ginocchio davanti all’avversario.

A guerra finita, Primo rischiò di essere fucilato dai partigiani, salvato in extremis da un certo comandante Tom, uno che per fortuna amava il pugilato e le leggende. Carnera era un gigante: infatti oltroceano lo chiamavano «the walking mountain», la montagna che cammina. Aveva avuto l’America e l’Italia ai suoi piedi. Edoardo VIII, principe di Galles, futuro re d’Inghilterra, ungiorno gli fece visita e lo invitò a Buckingham Palace per la cena. «Sua altezza – aveva detto la montagna – ho l’obbligo di avvertirla: io mangio in maniera esagerata». Edoardo aveva sorriso: «Non si preoccupi, cercheremo di accontentarla». Una pentola di minestrone, un pollo intero, una scodella di riso bianco, una bistecca da un chilo, verdura e frutta a volontà, una crostata di ciliegie o mele: sotto allenamento, questo era un suo pasto normale.

Nello spogliatoio, una sera prima del combattimento, gli fece visita Charlie Chaplin. Fare il cinema era il sogno di Primo: qualche anno più tardi, ci sarebbe riuscito. Non vinse l’Oscar, ma conobbe Mary Pickford, Douglas Fairbanks e le altre star di Hollywood. Aveva fatto il boscaiolo, il falegname e il lottatore da circo. Aveva patito la fame ed era stato ricco: «Mama, guarda che bei vestiti posso comprare». Mama lo guardava sconsolata: «Povero il mio figlio fortunato, quando smetterai di prendere a pugni la gente?».

La montagna che cammina, primo italiano nella storia, impiegò sei riprese per vincere il titolo mondiale dei pesi massimi. Sei riprese di battaglia vera contro Jack Sharkey, americano di origine lituana, vero nome Joseph Paul Zukauskas, diventato campione del mondo un anno prima con una vittoria ai punti su Max Schmeling. La sera del 29 giugno 1933, al Garden Bowl di Long Island City, a 2’27” del sesto round, fu il montante destro a piantarsi sotto la mandibola di Sharkey, che cadde a faccia in giù come fulminato da una scarica elettrica. Apoteosi del Maciste di Sequals: «L’Italia fascista e sportiva – gli telegrafò Mussolini – è orgogliosa che una camicia nera sia campione mondiale di pugilato». Meno di quattro mesi dopo, il 22 ottobre, il Duce in persona – accompagnato dai figli Vittorio, Bruno e Romano – gli fece l’onore di presenziare alla prima difesa del titolo, avversario il tagliaboschi basco Paulino Uzcudun. Settantamila spettatori a Piazza di Siena, Villa Borghese sotto assedio dalle nove di mattina, il match posticipato dalle due del pomeriggio alle quattro per consentire a tutti di prendere posto. Carnera era arrivato da Udine in trimotore e alloggiava in una suite al Plaza: la mattina del combattimento, a colazione, aveva scambiato un rapido saluto con il compositore Pietro Mascagni, anch’egli sceso nel lussuoso albergo del centro di Roma.

Il match contro Uzcudun, grande incassatore, fu meno spettacolare del previsto: Primo vinse ai punti in quindici riprese, ma questo solo contava, anche per Mussolini e l’apparato di regime. Nemmeno due anni dopo, complici Max Baer e Joe Louis, il Duce avrebbe ritirato la fiducia.

Carnera abbandonò il ring nel 1946, alla soglia dei 40 anni, dopo tre sconfitte consecutive contro Luigi Musina e una “fuga” (per soldi) verso il catch. Guadagnò meno di quanto meritasse: ai tempi d’oro, il manager si prendeva il 33% della borsa, un altro 20 andava via in spese, e poi c’erano da pagare l’allenatore, l’uomo che cuciva i tagli, il portaborracce. Dei 50mila dollari pattuiti per il match contro Sharkey, per esempio, ne incassò meno di un decimo: vent’anni dopo quel match, Primo ancora si chiedeva che fine avesse fatto il resto di quella borsa. Però resta, di lui, l’immagine del gigante buono che alza le braccia al cielo, i dentoni che sorridono, ben piantato in mezzo al ring di Long Island City, New York. Campione del mondo dei pesi massimi. Il massimo.