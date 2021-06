Rottami ancora in strada. E il piromane non si trova

Mentre quel camper bruciava, due mesi fa, la colonna di fumo nero che saliva in cielo si vedeva chiaramente fin dall'altra parte della città.

Ora, passato parecchio tempo, da così lontano non si scorge più nulla. Ma basta passare in via Casa Bianca per ritrovare i segni di quel rogo. Che, dettaglio che preoccupa, non ha ancora un movente e un responsabile.

Si era scritto, in quelle ore, dell'«inferno all'ora di cena». E non si è trattato della solita esagerazione giornalistica. In pochi minuti, infatti, a partire dalle 19.30 di quella sera, oltre una decina di veicoli, in diverse parti della città, da via Casa Bianca a via Sidoli, dal Parma Retail a via Mantova, sono state danneggiati e dati alle fiamme.

Subito, dopo l'intervento dei vigili del fuoco chiamati per spegnere i roghi, le forze dell'ordine avevano iniziato una serrata indagine per cercare di risalire al responsabile del raid che solo per una fortunata serie di circostanze non ha provocato danni alle persone ma solo alle cose.

In particolare, l'attenzione di tutti si era concentrata su un camper incendiato in via Casa Bianca all'interno del quale, in un primo momento, si era temuto potesse esserci qualcuno. Per fortuna il mezzo era vuoto ma l'esplosione provocata da una bombola aveva fatto tremare i palazzi vicini e tutti si sono resi conto che quel raid di un piromane poteva provocare delle vittime. I primi indizi ottenuti dalle indagini avevano portato gli inquirenti sulle tracce di un misterioso furgone bianco che sarebbe stato notato da diversi testimoni aggirarsi intorno alle vie del raid. Così come, tempo prima, nel luogo di un altra azione vandalica nei confronto di auto parcheggiate.

Ma nonostante gli sforzi di polizia e carabinieri tutto sembra rimasto a quella sera: i responsabili non sono mai stati trovati e, inspiegabilmente, ancora nelle strade restano i segni dei roghi. Ancora due mesi dopo.

«Le indagini proseguono e si sta lavorando su diverse ipotesi, al momento non si può aggiungere altro», si limitano a riferire gli investigatori. E l'inferno all'ora di cena continua a restare un mistero che preoccupa mentre i residenti lamentano la presenza dei resti carbonizzati ancora sotto le loro finestre.

«Si tratta di una vicenda che verrà risolta nel giro di pochi giorni – fanno sapere dal Comune. - In un primo momento non si sono potuti rimuovere perchè essendo gli accertamenti in corso non si potevano spostare oggetti che potevano diventare prove. Ora, abbiamo avuto l'autorizzazione e quindi gli uffici preposti si attiveranno per portare via le carcasse». lu.pe.