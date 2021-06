Si finge poliziotto, picchia e violenta una escort: condannato a 5 anni

Georgia Azzali

«Devi ascoltarmi, perché sono un poliziotto, altrimenti chiamo la centrale e ti faccio portare via». Bizzarrie di certi clienti, aveva pensato, non credendo nemmeno per un attimo alla storia dell'uomo con la divisa. Ma le era bastato fare due passi dalla camera da letto al soggiorno per capire che quel tipo aveva i lineamenti contratti, lo sguardo duro. E si era ritrovata bloccata sul letto, un braccio premuto sul collo. Prima gli schiaffi, poi le sue mani che si intrufolavano negli slip, mentre lei boccheggiava. Aggressivo e pericoloso, tanto da aver collezionato una serie di reati: violenza sessuale, lesioni aggravate e violenza privata. Che ieri hanno fatto scattare la condanna a 5 anni, nonostante potesse contare sullo sconto di un terzo per la scelta del rito abbreviato. Parmigiano, 35enne, un passato non proprio limpido, è stato sottoposto anche a perizia psichiatrica, ma alla fine è stato dichiarato totalmente capace di intendere e volere, sebbene sia un borderline con un disturbo di personalità.

Ma che si trattasse di un personaggio da brividi, Gianna (la chiameremo così), 50enne, se ne era accorta solo quando era già entrato in casa, nel suo appartamento dalle parti di via Montebello. Lì, dove da qualche anno, da quando è disoccupata, riceve i clienti che la chiamano dopo aver letto i suoi annunci online. E così aveva fatto anche la notte del 3 gennaio scorso: dopo aver sentito l'uomo al telefono e aver concordato un rapporto sessuale per 50 euro, se l'era visto arrivare in casa verso le 5 di mattina. Aveva modi gentili, ma gli era bastato passare dall'ingresso alla camera da letto per cambiare pelle. L'aveva fatta sedere sul letto e aveva cominciato a inanellare quella serie di minacce, fingendosi poliziotto.

Gianna era riuscita a schizzare in soggiorno, telefonino in mano, e aveva chiamato il 113. Pochi secondi di comunicazione, perché lui le aveva strappato il cellulare, l'aveva spintonata fino alla camera scaraventandola sul letto. «Quando mi picchiava, soffocandomi con il braccio, pensavo potesse uccidermi», ha poi raccontato nella denuncia.

Ma quella telefonata - interrotta - alla polizia aveva fatto scattare l'allarme. Gianna, per cercare di prendere tempo, l'aveva implorato di farle bere un po' d'acqua. E lui si era lasciato convincere: pochi istanti, ma sufficienti per pigiare il pulsante di sblocco del portone condominiale non appena aveva sentito suonare il citofono.

Era furente per quella reazione. L'aveva trascinata di nuovo in camera, gettata sul pavimento tappandole la bocca. Ma Gianna, con un filo di voce, aveva continuato a implorare aiuto. E i poliziotti avevano sfondato la porta. Davanti a loro un uomo con gli occhi sgranati e un cappuccio calato sulla testa. La stessa espressione inquietante che aveva quando è stato portato in questura, poi in carcere.