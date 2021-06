Anziani non autosufficienti: rette non pagate per 1 milione e mezzo

Antonio Bertoncini

Il bilancio per l’anno 2020 di Asp Parma non è più in profondo rosso, ma presenta un attivo di 8000 euro, grazie ad una robusta iniezione di liquidità da parte dei Comuni soci dell’azienda, a cominciare da Parma. La cifra non è alta, ma è un’inversione di tendenza che fa tirare un sospiro di sollievo.

Nel corso della commissione consiliare dedicata alla presentazione del bilancio consuntivo 2020 da parte dell’amministratore Gianluca Borghi, grazie ad una specifica domanda del consigliere Fabrizio Pezzuto, si è appreso che nei conti dell’Asp mancano all’appello ben un milione e mezzo di euro per le rette non pagate dalle famiglie degli ospiti e in parte per gli affitti non riscossi dalle abitazioni di proprietà. La direttrice Elisabetta Scoccati ha reso noto che sono in corso le revisioni per tutte le posizioni di morosità e che sono state passate al legale le pratiche per la riscossione dei crediti, con l’esclusione di 110.000 euro ritenuti inesigibili. Altri problemi con cui Asp Parma si trova a fare i conti sono la vertenza davanti al giudice del lavoro intentata da Cisl e Uil per i lavoratori non idonei alle mansioni, e la difficile ricerca di infermieri (problema comune a tutte le case protette), carenza alla quale si porrà rimedio tramite un accordo con le aziende sanitarie. Quanto al bilancio, Borghi ha presentato la pianificazione strategica dell’azienda: risposte all’emergenza Covid, vaccinazione di ospiti e operatori, apertura di un ospedale di comunità, valorizzazione del patrimonio, acquisizione del centro diurno Pasubio, sportello per assistenti familiari a Villa Ester, tirocini di studenti delle professioni sanitarie per avvicinare i giovani all’azienda. Il tutto con un bilancio in leggero utile, nonostante il lungo blocco di nuovi accessi per la pandemia (371 posti letto occupati sui 421 disponibili). I dettagli sul consuntivo 2020, confrontati con il preventivo, li ha forniti la direttrice Elisabetta Scoccati: 38.000 euro spesi in più per i servizi e 342.000 in aumento per l’acquisto di attrezzatura e presidi di sicurezza. Calano invece le spese per ristorazione e pulizia (-275.000 euro) e le entrate dalle rette per effetto del blocco degli ingressi ( - 1.800.000 euro), così come le spese di consulenza (- 78.000 euro) e le utenze (- 70.000 euro). Sono aumentati di molto i conferimenti da parte dei soci e ci sono da registrare donazioni liberali per 122.000 euro. Cala il personale di 9 unità così come il relativo capitolo di spesa (che assorbe i due terzi del bilancio), con una riduzione di 1.400.000 euro rispetto al preventivo. Sul fronte degli investimenti, si registrano 440.000 euro per le strutture e 184.000 euro per arredi e attrezzature. L’assessora Laura Rossi ha espresso la soddisfazione del Comune «per il pareggio di bilancio in un anno molto complicato». A conclusione dell’incontro l’amministratore Gianluca Borghi ha annunciato ai consiglieri che il 19 luglio, nel comparto di Villa Parma, sarà posata la prima pietra per la tanto attesa costruzione del comparto «Nuove Tamerici».