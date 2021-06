La mappa del contagio a Parma e provincia

Giuseppe Milano

Il ritorno in zona bianca, i numeri sempre più bassi del contagio e l'ormai imminente addio, all'aperto, delle mascherine fanno essere ottimisti. Anzi fanno quasi sognare l'addio definitivo al Covid, grazie alla campagna vaccinale in corso e grazie all'estate che, grazie al caldo, rende sempre più debole il virus. Ma la realtà è che con la pandemia si dovrà ancora convivere a lungo anche perché, nonostante i numeri come detto siano in calo, il pericolo contagio è sempre fra noi.

La riprova il dato dei «casi attivi», insomma le persone ancora positive.

I casi attivi sono 261

Secondo i dati resi noti dell'Ausl, aggiornati a martedì scorso, era il 21 giugno, in provincia di Parma sono ancora alle prese con il virus 261 persone. Di queste, va detto, solo cinque sono ricoverate in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva del Maggiore e la stragrande maggioranza sta vivendo l'evolversi della malattia in isolamento a casa, molte di loro sono anche asintomatiche. Di queste 111 sono nel comune capoluogo mentre possono vantare il titolo di comune «Covid free» Bore, Calestano, Compiano, Corniglio, Fontanellato. Lesignano, Monchio, Neviano, Pellegrino, Roccabianca, San Secondo, Terenzo, Valmozzola e Varsi. Un elenco con tanti comuni della montagna, un dato estremamente positivo visto che si preparano a ricevere moltissimi turisti che, anche quest'anno, hanno optato per le ferie vicino casa ed è oltretutto rassicurante visto che nel giugno dello scorso anno, dopo i primi mesi di pandemia, ben nove realtà montane erano fra le dodici della nostra provincia con il più alto numero di contagiati rispetto ai residenti.

In termini assoluti invece è Parma ad avere ovviamente i numeri più pesanti.

La situazione di Parma

In città sono 12.260 i casi registrati dal 28 febbraio del 2020, di questi 11.579, il 94,45%, è giù uscito dal tunnel con la guarigione ma resta un drammatico 5% circa formato dai casi attivi e più tragicamente dalle vittime. Nel comune capoluogo sono state 570 le donne e gli uomini che hanno perso la vita causa Covid. Ed il numero di Parma città è circa il 39% del dato complessivo dei decessi.

1457 le vittime del Covid

In tutto in provincia si contano 1457 morti per Covid. Dopo Parma, il tributo più alto lo hanno pagato Fidenza con 107 decessi e Salsomaggiore con 60. Ma sopra la soglia dei 50 c'è anche Traversetolo (52), nonostante un numero di positivi un terzo più basso di quello riscontrato nella cittadina termale. Nessun comune del territorio purtroppo è poi rimasto immune da questa lunga serie di lutti e a quota uno ci sono solo tre municipalità: Bardi, Terenzo e Tornolo. Complessivamente il virus ha ucciso in provincia di Parma il 5,26% delle persone risultate positive, percentuale più elevata della media nazionale che si attesta in questo momento al 3% circa (127.352 decessi su 4.255.434 positivi).

27.689 positivi

In provincia di Parma, dallo scorso 28 febbraio 2020, sono state invece 27.689 le persone risultate positive all'infezione. Molte di loro, come detto, sono guarite tanto che solo lo 0,94% è ancora in attesa di avere un tampone negativo. Ma la battaglia va ancora vinta. Questa estate non deve essere l'ennesima, semplice tregua.