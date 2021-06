Malore al volante: non ce l'ha fatta il costruttore Mion

Il cuore forse lo ha tradito mentre era in auto, in borgo della Posta. Così è scomparso Lino Mion, ottantenne costruttore notissimo in città. Mion, poco prima di mezzogiorno, era al volante della sua Range Rover.

Poco dopo l'ingresso della questura, per cause al vaglio della polizia locale subito intervenuta per effettuare i rilievi di legge, il Suv condotto dal costruttore, dopo aver divelto un pilone, si è schiantato violentemente in retromarcia contro la saracinesca di un negozio, al momento vuoto, al numero civico 7/B.

L'incidente, che ha creato anche qualche disagio al traffico, sarebbe stato causato da un malore. Subito, sentito il rumore dello schianto, dalla vicinissima questura è partito l'allarme e sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, ma anche i vigili del fuoco che hanno estratto l'ottantenne dall'auto, la polizia locale e anche il personale della polizia di Stato.

Mion è stato trasportato all'ospedale Maggiore e ricoverato nel reparto di Rianimazione dove poco dopo il suo cuore ha cessato di battere.

Molto conosciuto in città, l'ingegner Mion era stato amministratore unico della Co.Ge., società di costruzioni nata all'inizio degli anni Settanta che si era fatta conoscere per aver svolto numerosi lavori non soltanto in Italia ma anche all'estero, in Paesi come l'Africa. A Parma, il nome della sua ditta è legato a lavori come la ristrutturazione di Palazzo Sanvitale, dell'ex Gil di via Petrarca, della scuola europea e del centro agroalimentare. Ma la Co.Ge. nel tempo è stata impegnata anche in numerose altre zone del Paese. La ditta di Mion fu, infatti, in prima fila nella ricostruzione del post-terremoto dell'Aquila, un'esperienza di cui il costruttore andava molto fiero.

Legatissimo alla sua famiglia, Mion era anche appassionato di politica ed era stato tra i primi a Parma ad aderire a Forza Italia. Con Silvio Berlusconi, infatti, era legato da amicizia, come testimonia la foto a fianco che li ritrae entrambi all'Aquila. L'imprenditore parmigiano e l'ex premier erano stati anche in società, nel campo dell'edilizia, alla fine degli anni Ottanta. M.Cep.