Strani sintomi tra i condomini, evacuate 50 famiglie in via Bergamo

Luca Molinari

Hanno vissuto momenti di grande paura ieri pomeriggio le cinquanta famiglie che abitano nel condominio al civico 1 di via Bergamo, nelle vicinanze di via Palermo.

Poco dopo le 18, le persone che abitano nella scala centrale, hanno iniziato a respirare con fatica e a tossire, sentendo un forte bruciore alla gola e agli occhi. Immediato l'arrivo dei Vigili del Fuoco (presenti con cinque mezzi), che hanno evacuato il palazzo e chiuso a scopo precauzionale il primo tratto della strada, per poi salire all'interno del condominio dotati di maschere e ossigeno.

Gli uomini del 115 hanno da subito escluso che si trattasse di una fuga di gas o della fuoriuscita di altri tipi di sostanze particolarmente pericolose o esplosive. Al termine di una serie di verifiche approfondite con rilevazioni strumentali, non è emerso nulla di particolarmente rilevante. Difficile stabilire quale possa essere stata la causa del malessere dei condomini.

Potrebbe essersi propagato nell'aria un prodotto leggermente caustico, ma non si può nemmeno escludere che si sia trattato di uno scherzo di cattivo gusto. Tutti i condomini si sono riversati in strada, dove hanno ricevuto aiuto dal personale del 118, giunto sul posto. Con loro anche due agenti della Polizia Municipale.

Nessuno dei presenti è dovuto ricorrere a particolari cure. Hanno accusato forti fastidi una decina di persone, ma una volta scesi all'aria aperta, tutti non hanno più presentato i sintomi allarmanti che si erano scatenati poco prima. Si leggeva una grande paura negli occhi di anziani e bambini, i più spaventati dalla situazione. «Ho iniziato a tossire all'improvviso - spiega la signora Laila Savignano -. Sembrava di avere del peperoncino in gola, ma nell'aria non si sentivano particolari odori. Il naso bruciava molto e gli occhi hanno iniziato a lacrimare. Sono scesa subito assieme ad altri condomini. Stando all'aria aperta la situazione è migliorata subito e ho smesso di tossire».

In uno degli appartamenti erano presenti alcune bambine per la festa di compleanno di una loro amichetta.

Tutte sono corse subito in strada assieme ai familiari della festeggiata, più impaurite che realmente infastidite dal bruciore alla gola.

Tra gli anziani, alcuni erano già pronti a mettersi a tavola per festeggiare San Giovanni. «I tortelli erano praticamente pronti - commenta una signora allargando le braccia - stavamo per metterci a tavola. Pazienza, l'importante è che non sia accaduto nulla di grave».

Poco dopo le 20 i Vigili del Fuoco, terminate le verifiche del caso, hanno fatto rientrate tutte le famiglie nelle loro abitazioni.