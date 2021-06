Zuffa a colpi di cavatappi

Luca Pelagatti

Si sono incontrati per strada, in fondo a via Garibaldi. E per colpa del caldo, di qualche screzio passato e, soprattutto, del troppo alcol la situazione è esplosa al punto che sono dovuti intervenire diverse volanti della questura per riportare la calma all'incrocio tra via Garibaldi e viale Mentana dove due uomini, un marocchino e un italiano, entrambi ben noti alle forze dell'ordine hanno iniziato a litigare. E presto oltre al tono di voce si sono alzate anche le mani.

Non solo: uno dei due, per motivi incomprensibili, aveva con se un cavatappi e l'ha usato come arma arrivando a ferire al volto l'avversario che si è difeso con calci e pugni. Ad avvisare le forze dell'ordine di quanto stava accadendo sono stati i residenti della zona spaventati dalle grida: sul posto sono dovuti intervenire diversi equipaggi che non senza fatica hanno bloccato i due, arrivando infine ad ammanettarli e portarli in questura. Uno dei due, come detto, ha riportato una ferita al volto ed è dovuto passare al pronto soccorso per le medicazioni. Difficile per gli agenti ricostruire le cause del litigio che sarebbe nato per caso: secondo quanto riferito uno dei due stava andando in direzione della stazione quando ha incontrato l'altro con cui aveva già in passato avuto motivi di contrasto. E le troppe birre hanno fatto lievitare la rabbia che si è trasformata in una zuffa. Molte persone si sono affacciate alla finestra o sono scese per seguire quanto stava accadendo incuriositi anche dal fatto che i due lottatori, nella foga della scazzottata, si sono letteralmente strappati i vestiti di dosso. Rimanendo seminudi. «Purtroppo episodi come questi sono comuni sotto le nostre case», ha raccontato un residente che ha sottolineato come le zuffe tra persone quasi sempre in stato di alterazione per alcol e non solo si verifichino con preoccupante frequenza. «Piccoli litigi e scambi di offese accadono ogni giorno. Ma spesso si arriva a vere e proprie scazzottate e siamo costretti, non sapendo cosa fare, a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Il timore è che prima o poi succeda qualcosa di irreparabile». In questo caso, per fortuna, non è stato così: entrambi sono stati denunciati e il cittadino marocchino affidato all'ufficio stranieri della questura per essere espulso.