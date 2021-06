Abbatte un palo della luce con l'auto e provoca un blackout

Montechiarugolo Grave incidente stradale, mercoledì sera, in via Resga. Un’utilitaria grigia, una Panda, ha perso il controllo per cause al vaglio della polizia locale Unione Pedemontana Parmense finendo la sua corsa contro un palo in cemento della linea dell’energia elettrica.

Il palo è stato abbattuto ed è finito sulla carreggiata, ingombrandola per metà e rendendo necessaria la chiusura di via Resga nel tratto interessato dall'incidente sino alle 22 circa. Il tutto è accaduto nella località San Geminiano, proprio all’interno dell’abitato. La chiamata alla centrale operativa della polizia locale è arrivata intorno alle 19. Al loro arrivo gli agenti hanno trovato l’auto praticamente distrutta: la Panda, unico veicolo coinvolto nell’incidente, ha impattato frontalmente contro il palo della linea elettrica.

Il conducente dell’utilitaria, ferito nello scontro, è stato trasportato al Maggiore di Parma in ambulanza. Sul posto anche i vigili del fuoco dato che, a causa del violento urto, un po' di benzina era fuoriuscita dal serbatoio della Panda finendo sull’asfalto.

Mercoledì sera al lavoro anche i tecnici Enel per issare un nuovo palo in sostituzione di quello abbattuto. Dato che i cavi erano finiti sull’asfalto, la corrente è stata staccata per precauzione sino al termine dell’intervento. Alcune abitazioni sono rimaste per qualche tempo senza energia. Molta la paura, sia per l’autista che ha perso il controllo sia per alcuni residenti di San Geminiano. L’impatto contro il palo, infatti, si è verificato nei pressi del cortile di una casa.

Riccardo Zinelli