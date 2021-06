Arraffa alcolici, fugge e travolge una donna: 27enne arrestato

Per scappare con alcune bottiglie ha travolto una donna che stava uscendo dal supermercato e ha ingaggiato un corpo a corpo con un addetto alla sicurezza. Alla fine, un pakistano di 27 anni è stato arrestato dalle Volanti della polizia di Stato con l'accusa di tentata rapina impropria.

È stata una mattinata quanto mai movimentata quella di ieri all'Esselunga di via Traversetolo. Protagonista un pakistano 27enne, regolare sul territorio italiano. L'uomo, intorno alle 10, è entrato nel supermercato e poi ha riempito uno zaino con alcune bottiglie di alcolici, per una cifra intorno ai novanta euro. Poi, come se niente fosse, ha superato le casse pensando di riuscire ad andarsene dall'Esselunga senza farsi vedere. Ma i suoi movimenti erano stati notati da un addetto alla sicurezza che gli era già alle calcagna. «Dove vai? Fermati» gli ha intimato il giovane dipendente del supermercato. A quel punto, invece di fermarsi e restituire il maltolto, il pakistano si è messo a correre verso l'uscita. Sul suo cammino c'era, però, una donna che il 27enne ha spintonato con violenza facendola finire a terra. Forse proprio quell'impatto lo ha rallentato tanto che, proprio sulla porta d'uscita, l'addetto lo ha raggiunto insieme al direttore dell'Esselunga. Ne è nato un corpo a corpo in cui il dipendente è riuscito a fatica ad aver ragione del fuggitivo e a bloccarlo. Nel frattempo il direttore aveva già dato l'allarme e all'Esselunga sono arrivati i poliziotti delle Volanti e i carabinieri. Il pakistano è stato poi accompagnato in questura e arrestato dalla polizia per tentata rapina impropria. La donna, travolta nel tentativo di fuga, fortunatamente non ha riportato conseguenze. Qualche escoriazione alla gamba, invece, per l'addetto alla sicurezza.

«Ci dispiace per quello che è successo e per la signora che purtroppo è rimasta coinvolta - ha commentato Marco Picone, direttore dell'Esselunga di via Traversetolo -. Il nostro servizio di sicurezza ha, però, funzionato bene permettendo di recuperare la merce e di bloccare chi l'aveva portata via. Solitamente, chi viene scoperto, la restituisce. In questo caso, però, la reazione è stata violenta. Ma il nostro addetto si è davvero ben comportato».

M.Cep.