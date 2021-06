Ermes Fulgoni, il preparatore del giovane Buffon: «Era un predestinato, lo capii subito»

In quegli abbracci, in quelle strette di mano, in quegli sguardi c'è tutto il racconto del ritorno di Gigi Buffon a Parma. Per chi tifa Parma non c'è bisogno di altre spiegazioni: vedere il portiere più forte del mondo e il suo primo preparatore scambiarsi quei cenni d'intesa, quei saluti, quei sorrisi carichi di storia crociata vale più di mille parole. Perché Ermes Fulgoni è uno della nostra terra: di mestiere fa il preparatore dei portieri ma con lo stesso orgoglio ama l'agricoltura, il suo paese, il suo Parma. Ricordate la ripartenza in D? Accettò di preparare i portieri crociati senza pensare a compensi o altre competenze o regalie. Orgoglioso di tornare a Collecchio, orgoglioso di indossare la maglia crociata. Dopo che aveva preparato fior di portieri, in tutte le categorie. Buffon ha spiegato che bisogna «far conoscere la storia del Parma». Il suo abbraccio a Ermes Fulgoni è il primo capitolo di questa storia, iniziata quando il portiere aveva tredici anni. «Ero un po' restio ad andare l'altra sera al Tardini - spiega subito Ermes Fulgoni -, poi mi hanno convinto. Dopo sono stato contento, è stato molto bello. Perché oltre al legame con Gigi, anche i tifosi mi hanno dimostrato la loro riconoscenza. Bello».

Cosa vi siete detti tu e Buffon in quei momenti?

«Mi ha detto “ti voglio bene, un bene dell'anima” e mi ha ringraziato. Una dimostrazione di affetto che non mi sarei mai aspettato. Molto emozionante, davvero».

Di anni ne sono passati...

«Ogni tanto ci sentivamo. Devo dire che lui mi ha sempre ricordato con affetto in tutte le interviste, nei libri ogni volta che parlava dei suoi inizi. Ha sempre detto che il suo successo nasceva dai miei insegnamenti. Poi io ho sempre cercato di non disturbarlo troppo, gli facevo i complimenti quando vinceva un titolo, una Coppa. Senza disturbare però».

Qual è il primo ricordo che hai di Buffon portiere?

«Quando l'ho visto da ragazzo, sono andato a casa da mia moglie e le ho detto che avevo conosciuto e allenato un portiere che secondo me avrebbe debuttato in serie A prima dei vent'anni e poi sarebbe andato in Nazionale. L'ho detto subito. Ho il dvd di un'intervista che feci a Gian Franco Bellé e gli dissi che Buffon sarebbe diventato il miglior portiere di quel periodo. Mi usciva dal cuore (e gli scappa un “co vot cat diga” a rinforzare quei ricordi ndr). Quando dissi questa cosa in studio da Bellé (a Tv Parma ndr) qualcuno aveva sorriso. Però dopo avevano ricordato le mie parole. Non è semplice esporsi così ma questa sensazione l'ho avuta sin da quando l'ho allenato la prima volta, lui aveva tredici anni».

E quando Buffon esordì non ancora diciottenne contro il Milan, tu dov'eri?

«Ero in tribuna, al Tardini. Sugli spalti c'erano delle facce tirate, qualcuno era sorpreso, altri avevano poca fiducia. All'ingresso incontrai il papà e la mamma di Gigi, anche loro avevano paura e dissi loro di non preoccuparsi, che sarebbe stato il migliore in campo. Ero tranquillo e sereno, sapevo dove poteva arrivare quel ragazzo, sapevo quali erano le sue qualità anche caratteriali».

Dopo cosa vi siete detti?

«Lui, da quella partita, ha continuato a chiamarmi anche se era passato in prima squadra. Mi chiedeva se si era posizionato bene, se faceva le cose giuste».

Allora gli hai dato altri consigli importanti?

«Ricordo che poco dopo l'esordio con il Milan, c'era la Juve. Prima della partita parlammo delle punizioni di Del Piero. Gli dissi di non anticipare, Del Piero piazzava le punizioni ma non tirava fortissimo. Gli dissi di stare fermo, che le avrebbe bloccate. E a fine gara disse che quelle punizioni le aveva prese grazie a “un segreto tra me e il preparatore”».

Tu hai portato in campo, in A, Antonioli a 42 anni. Come si preparano questi portieri?

«Il consiglio che ho dato ad Antonioli e che dò a Gigi è quello di fare un allenamento anche pesante però dopo ogni esercizio deve avere un recupero completo. Recupero totale, deve decidere lui quando fare l'esercizio successivo».

Cosa può dare ora Buffon al Parma?

«Ha molta qualità, molta personalità. Sistema la difesa, con lui in porta gli avversari calciano meno in porta. Sarà un punto di riferimento importante».