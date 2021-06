I ladri scappano sulle biciclette rubate

Collecchio Ladri in azione nella notte di mercoledì a Lemignano: hanno rubato bici per un valore di 14 mila euro e sarebbe potuta andare peggio se non fossero intervenuti tempestivamente i carabinieri di Collecchio. Per sfuggire alle forze dell’ordine si sono dileguati a bordo delle stesse bici rubate. I ladri, almeno tre, prima di arrivare a Lemignano, hanno rubato un furgone in un’azienda di Parma e poi si sono diretti verso Collecchio. Lo hanno usato come ariete per sfondare l’imponente portone di metallo di Bike evolution – trek concept store. Hanno studiato con cura il luogo dove hanno messo a segno il furto, consapevoli del valore delle bici al suo interno e del fatto che per entrare avrebbero avuto bisogno di sfondare il portone. Si tratta quasi certamente di una banda specializzata in furti di biciclette di pregio, che vengono rubate e poi rivendute e commercializzate altrove.

Hanno giocato sulla determinazione e la tempestività: con il furgone rubato a Parma hanno sfondato il portone di ingresso. Il fragore ha destato allarme anche tra i residenti: nel pieno della notte, è stato avvertito il boato del furgone lanciato contro l’ingresso del negozio. Qualcuno ha tentato di dare l’allarme che per altro è scattato anche all’interno del negozio. I ladri, a questo punto, hanno prelevato tre bici di valore e si sono dati alla fuga. Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri di Collecchio coordinati dalla compagnia di Salsomaggiore. Grazie al loro pronto intervento i ladri non hanno avuto il tempo di saccheggiare il negozio. «Sono stati momenti di paura – dice un residente – li ho visti scappare, erano almeno in tre: agili ed esperti. Quasi certamente si sono appostati giorni fa per pianificare il colpo». Le indagini sono in corso e potrebbero esserci degli sviluppi. Al momento, fanno sapere dal nucleo operativo de carabinieri della compagnia di Salsomaggiore, è stato allertato personale specializzato per verificare le immagini catturare dalle videocamere posizionate in loco.

G.C.Z.