Oltre 700 sanitari non hanno risposto al richiamo dell'Ausl

Con il decreto n. 44/2021, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, sono disposte misure urgenti in materia di prevenzione del contagio da Covid-19, in particolare con l’articolo 4 è previsto l’obbligo vaccinale per gli esercenti, le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.

La vaccinazione costituisce dunque requisito essenziale per l’esercizio della professione sanitaria e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. La vaccinazione non è obbligatoria e può quindi essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.

I professionisti

A Parma e provincia risultavano essere circa 1.600 i professionisti non ancora vaccinati e quindi interessati alla procedura. A questi, l’Ausl ha inviato una prima nota tramite Pec o raccomandata, con l’invito a ritornare anche in mail copia del certificato di avvenuta vaccinazione o giustificata motivazione della mancata somministrazione di vaccino. Le risposte arrivate fino ad oggi pervenute sono circa il 55% del totale di lettere inviate. Nel precisare che le attività di valutazione sono ancora in corso, si evidenzia che circa il 18% delle risposte ricevute riguardano professionisti che hanno dichiarato problemi di salute tali da omettere o differire la vaccinazione.

«Per chi ha dichiarato problemi di salute tali da omettere o differire la vaccinazione - spiega la sub commissaria sanitaria Ausl Romana Bacchi - come da indicazioni regionali è stato costituito un collegio di esperti, che procederà all’analisi dettagliata dell’accertato pericolo per la salute, bilanciando il miglior interesse di salute del singolo operatore con l’esigenza di tutela della salute pubblica e della sicurezza-salute degli altri operatori, oltre che dei pazienti e dei visitatori presenti nei contesti clinico-assistenziali».

«Al 45% di persone che non hanno risposto - prosegue Bacchi - l’Ausl invia una seconda comunicazione, con l’invito a vaccinarsi e a darne comunicazione all’Azienda stessa. Nella nota si ricorda che per gli inadempienti verrà adottato un atto di accertamento, che determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2».

«Come previsto dalla norma, detto atto di accertamento verrà comunicato agli ordini professionali ed ai datori di lavoro», conclude la sub commissaria sanitaria Ausl.

L’invito a vaccinarsi

«Desidero invitare ancora, e con maggiore insistenza, tutti gli operatori sanitari non ancora vaccinati a prenotare l’appuntamento per vaccinarsi: la miglior tutela della salute dei pazienti dipende anche dalla scelta di responsabilità professionale di aderire alla vaccinazione», sostiene la sub commissaria sanitaria Ausl Romana Bacchi.

