Padre, madre e figlio vaccinati insieme

Padre, madre e figlio vaccinati nello stesso momento. La famiglia Pessina ha ricevuto la prima dose di vaccino ieri mattina al Pala Ponti di Moletolo. Grazie alla scelta compiuta durante la prenotazione e all'elasticità degli operatori sanitari, la famiglia è riuscita a vaccinarsi assieme, senza dover tornare in momenti diversi.

Grande l'emozione e la soddisfazione da parte di Iuri Pessina, coordinatore del Consiglio dei cittadini volontari del Molinetto, della moglie Katia Ablondi, e del loro figlio Elia, di 14 anni. Con loro anche la figlia Linda, 11enne, che non ha ricevuto il vaccino perché non rientra nella fascia d'età vaccinabile.

«Quando abbiamo prenotato il vaccino io e mia moglie - spiega Iuri Pessina -, abbiamo previsto una determinata data per non farlo coincidere con le ferie. Qualche giorno dopo sono state aperte le vaccinazioni anche ai ragazzi con almeno dodici anni e siamo riusciti a prenotare tutti nello stesso giorno. La prima dose per noi adulti era prevista al mattino, mentre quella di nostro figlio al pomeriggio, ma ci hanno vaccinato tutti nello stesso momento, per evitare di tornare. Sono stati tutti gentilissimi e anche Elia si è vaccinato nella massima tranquillità».

Iuri Pessina ha perso il padre Ermes a 66 anni nel marzo dello scorso anno, per colpa del Covid. «E' stata una delle prime vittime del Covid in città - ricorda -. Nel giro di cinque giorni se ne è andato. Per me la vaccinazione assume un doppio significato. E' una forma di rispetto verso le persone che se ne sono andate senza avere questa opportunità e un gesto doveroso nei confronti della collettività».

La famiglia Pessina rivolge a tutti parmigiani l'invito a vaccinarsi, a partire da chi è giovane.

«E' giusto vaccinarsi anche se si è giovani - commentano - Questo virus non fa sconti a nessuno e le varianti sono imprevedibili. Vale la pena correre un rischio minimo per tutelare la propria salute e quella degli altri. Appena sarà più grande nostra figlia vaccineremo anche lei».

La famiglia Pessina ora è pronta a partire per le vacanze. «Ci concederemo una vacanza di dieci giorni in Italia, a bordo del nostro camper - affermano -. L'obiettivo è però quello di ottenere il Green pass in tempi brevi, per poter compiere un bel viaggio all'estero».

Luca Molinari