Rapinatore seriale accumula 5 anni e 4 mesi da scontare

Lo conosceva bene. Perché era stato lui due anni prima a denunciarlo per rapina. E naturalmente non l'aveva dimenticato. Tanto che quel 20 febbraio 2017, non appena l'aveva visto davanti alla pensilina dei bus, si era avvicinato a lui e a un amico lì accanto. Mettendo subito le cose in chiaro: pistola piantata su un fianco e ordine di consegnare il telefonino. Finta o vera che fosse, l'arma, il ragazzo - 19enne - non se l'era nemmeno chiesto in quel momento, e aveva consegnato il cellulare.

Una rapina che era solo l'ultima delle sue scorribande: 24 anni, origini ivoriane, è tuttora in carcere, e ieri ha patteggiato 5 anni e 4 mesi in continuazione, oltre a 1.300 euro di multa. Una pena che ha messo insieme quel fattaccio del 2017 vicino alla stazione con due condanne, sempre per rapina e furto, già sul certificato penale perché diventate definitive nel 2018 e nel 2019