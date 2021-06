Rimpasto in Giunta, arrivano Trevisan e Cattani

Il decreto del sindaco, affisso all’albo pretorio del comune di Salsomaggiore, disegna la nuova «giunta Fritelli» che, sostiene da subito il primo cittadino: «Possiamo chiamarlo “obiettivo 2023”, ovvero la squadra che mi accompagnerà sino alla fine del mandato». Al di là dei nomi di Devid Cattani e Marco Trevisan come nuovi assessori, nel decreto si legge un sostanzioso rimpasto delle deleghe, da parte di Fritelli: rimpasto che lascia immutate soltanto quelle di Giorgio Pigazzani e Maria Chiara Ruina, rimodulando il disegno della squadra di giunta.

«Questo rimpasto, peraltro interno – sottolinea Fritelli – è la soluzione che permette di rafforzare la compagine di consiglio e di giunta, per arrivare a fine mandato. Sono contento di avere di nuovo in squadra Marco Trevisan, bravissimo assessore nella giunta del mio primo mandato; ottimo capogruppo e consigliere provinciale in questi ultimi 3 anni: la sua esperienza e le deleghe che gli ho assegnato sono fondamentali. Altrettanto soddisfatto, sono di avere per assessore una persona come Devid Cattani, che ha cominciato 3 anni fa la sua esperienza politica, dimostrandosi capace, da subito, di dare una grossa mano al gruppo di maggioranza. Così, per un discorso di riequilibrio politico, a Devid Cattani ho assegnato anche la delega di vicesindaco, in rappresentanza della lista civica “SiAmoSalso”, che ha avuto un ruolo fondamentale alle ultime elezioni. Sono veramente grato a Enrica Porta – continua il sindaco – che avrà, in parte, un cambio di deleghe, subentrando ad alcune parti del lavoro di Pasquale Gerace e in tal modo proseguirà nel suo ruolo fondamentale di sostegno al gruppo. Entreranno ufficialmente in consiglio martedì 29, anche se hanno firmato stamattina (ieri per chi legge ndr.) l’accettazione, Lorena Gatti e Francesco Canepari, a dare nuovo impulso alla compagine consiliare».

Devid Cattani, vicesindaco, avrà le deleghe a patrimonio; politiche ambientali; Polizia municipale e benessere degli animali in città. Marco Trevisan sarà assessore a infrastrutture; urbanistica; politiche sui rifiuti; sport e progetti speciali. Enrica Porta si occuperà di attività produttive e commercio; eventi e cultura; verde; decoro urbano; frazione di Tabiano e pari opportunità. Infine il sindaco ha mantenuto per sé la delega alle Terme.

Egidio Bandini