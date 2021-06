Antonio Rizzoli, addio al «custode» della ricetta segreta delle alici piccanti

Rizzoli Emanuelli in lutto. La più antica azienda di conserve ittiche italiana (fondata nel giugno 1906) perde il suo presidente, Antonio Rizzoli. Scomparso nei giorni scorsi a 83 anni, era entrato in azienda nel 1958, ricevendo il testimone da Luigi, Aldo e Clelia Rizzoli, figli dei fondatori Emilio Zefirino ed Antonietta e il fratello Aldo Emanuelli. Presidente dal 1987, è stato un grande innovatore, cambiando il volto dell'azienda senza mai dimenticare il legame con la tradizione.

Quella «casa» liberty

Nel 1926 in via Emilia viene inaugurata la nuova sede liberty Rizzoli Emanuelli, per anni un luogo simbolo per la sua eleganza austera. Da allora si sono susseguiti numerosi cambiamenti. Attualmente l'attività imprenditoriale è portata avanti dal primogenito Massimo, direttore generale, dal figlio Francesco - che assicura così la presenza della quinta generazione della famiglia - e dal nipote di Antonio, Raffaele Bianchi, presente in azienda da ventotto anni.

La ricetta segreta

Antonio Rizzoli aveva ricevuto a 31 anni, dalla zia Clelia, la ricetta segreta della salsa per le alici piccanti, il prodotto simbolo della Rizzoli Emanuelli. «Raccontava spesso aneddoti e storie legate alla ricetta segreta - ricordano i familiari -. Era una sorta di rito che amava ripercorrere in compagnia delle persone più care».

Le innovazioni

Grande venditore, Rizzoli amava visitare direttamente i clienti per promuovere i propri prodotti, facendo così crescere con nuovo piglio imprenditoriale l'azienda. Non solo. Nel corso degli anni sono diventate regolari le partecipazioni alle più importanti fiere del settore alimentare internazionale per ampliare i mercati e far arrivare sempre più lontano le alici Rizzoli.

Il premio a Cibus

«La Scorta del Buongustaio» è stata una delle grandi intuizioni di Antonio Rizzoli: si trattava di una valigetta con una selezione delle specialità dell'azienda, completa di un ricettario firmato da grandi chef, inizialmente pensata per il periodo natalizio. Può considerarsi una sorta di antenata delle selezioni gourmet di oggi, dato che venne ideata alla fine degli anni Ottanta. L’Associazione internazionale distributori alimentari l'aveva premiata al Cibus del 1990 con l'Oscar Aida come la più importante novità di prodotto presente sul mercato.

Medaglia d'oro nel 1996

Antonio Rizzoli è stato insignito del premio Sant'Ilario con la medaglia d'oro nel 1996 «Perché - come si legge nella motivazione - alla guida di una delle più antiche e rinomate aziende parmigiane del settore alimentare, ne ha consolidato la prestigiosa tradizione rilanciandola e rinnovandola con moderno spirito imprenditoriale». Grande appassionato di moto e di caccia, fino a quando le proprie condizioni fisiche glielo hanno permesso, Rizzoli ha coltivato questi hobby con grande entusiasmo, condividendoli assieme ai propri amici e familiari più cari.

I familiari, gli amici e i lavoratori dell'azienda lo ricordano come una persona brillante, ironica ed estremamente generosa, un punto di riferimento a cui si poteva fare sempre riferimento.

«E' sempre stato presente in azienda - ricordano commossi i familiari -, insegnandoci tanto e spronandoci a fare del nostro meglio per portare avanti a testa alta il nome della Rizzoli Emanuelli. Lo ricorderemo sempre con estrema gratitudine per quello che è stato e ha rappresentato».

Luca Molinari