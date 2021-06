Biondi: «Un Oratorio da guardare e ascoltare»

Era il 1707, più o meno in questo periodo dell’anno e di fronte alla crema della nobiltà romana. Un giovane e semisconosciuto musicista metteva in scena un oratorio commissionato verosimilmente da qualche papavero romano appassionato di musica, forse il cardinale Pietro Ottoboni mecenate di Arcangelo Corelli. Un altro cardinale musicofilo, Benedetto Pamphilj, ne aveva preparato il testo, una classica tenzone allegorica fra valori terreni e valori eterni che ne additano la caducità, con il Tempo che convince la Bellezza ad abbandonare il Piacere e a rivolgersi alle verità supreme. Con «Il trionfo del Tempo e del Disinganno» il ventiduenne Georg Friedrich Händel forgiava una musica vitale e spettacolare, destinata a spalancargli una carriera fra le più esaltanti di quel secolo musicale.

A distanza di oltre tre secoli, questo primo oratorio italiano di Händel viene riproposto nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Parma stasera (ore 19.30) e lunedì (ore 20.30) in una produzione della Fondazione Teatro Due, con direzione scenica di Walter Le Moli, solisti Francesco Marsiglia, Francesca Lombardi Mazzulli, Arianna Rinaldi e Vivica Genaux. E a dirigere l’ensemble Europa Galante sarà ovviamente il suo fondatore, Fabio Biondi.

Biondi, come mai la scelta è caduta proprio su questo oratorio?

«Anche se si tratta di musica stupenda, prima che musicale il motivo della scelta è stato drammaturgico. Il libretto ha affascinato Walter Le Moli perché è un testo che ha risvolti sociali, guarda al futuro. E devo dire, da frequentatore e riscopritore di musica antica, che in questo caso è una scelta opportuna quella di rivolgersi a un compositore famoso in occasione di una circostanza come Parma Capitale italiana della Cultura».

E il legame di Biondi e di Europa Galante con Parma è ormai indissolubile.

«È la città in cui ho studiato, lavorato ed Europa Galante ha la sua residenza. Per me ha ovviamente un significato particolare dirigere quest’oratorio in questa città, e in una chiesa con una cupola straordinaria che contribuirà all’atmosfera della serata».

«Il trionfo del Tempo e del disinganno» è un oratorio, una cantata allegorica o, come scrisse il primo biografo di Händel, una «serenata morale»?

«Lo ascriverei schiettamente nel quadro dell’oratorio romano, al mondo di Scarlatti, Corelli, Pasquini. Nonostante abbia una certa staticità, è disponibile alla drammaturgizzazione, e il tema della caducità della bellezza è tipicamente oratoriale e stimola la visività registica».

Straordinaria la capacità di Händel di sapersi adattare all’ambiente e allo stile italiano.

«Händel qui ha davvero fatto una cosa speciale. Il suo grande merito in quel suo periodo trascorso in Italia è stato proprio di offrire agli italiani ciò che gli italiani si aspettavano. A Roma è stato scarlattiano e corelliano, con una capacità camaleontica straordinaria».

A parte gli autoimprestiti come l’aria «Lascia la spina», che è la sarabanda degli anni amburghesi che Händel riciclerà in «Lascia ch’io pianga» nel «Rinaldo», quali sono qui i caratteri händeliani più personali?

«In questa fase giovanile Händel è anche più ricco e certamente più esibizionista di quello che sarà a Londra, dove chiaramente si dovrà adeguare all’ambiente teatrale inglese, alle convenzioni, alle richieste dei cantanti. A Roma invece sembra proprio che si lasci andare e mostri liberamente tutto ciò che sa fare. Io che ho un debole per Scarlatti, per la sua dottrina musicale così definita, non posso non ammirare la grande capacità di cambiare stile che Händel sfoggia in questo oratorio: si va dalla scrittura osservata a melodie semplici, dal contrappunto a un gusto pre-galante. Doveva essere davvero un uomo di grande intelligenza, e a Roma ha dato una straordinaria dimostrazione di talento».

Si sa che nella prassi settecentesca molto spetta all’intervento esecutivo: in questo senso come vi siete regolati?

«In generale tendo a intervenire molto sulla partiture, come del resto è necessario. Oltre che sui bassi, che è d’obbligo in quanto richiesto dalla prassi dell’epoca, qui sono intervenuto soprattutto sui tempi. Non è detto, al contrario di ciò che si potrebbe pensare, che la musica di Händel giovane debba essere eseguita molto rapidamente, anzi penso il contrario. Credo che una buona interpretazione, e non solo per la musica del Sei-Settecento, sia un atto d’amore e non debba rimanere imprigionata dalla necessità di indirizzarsi a una presunta verità. Perciò gli ascoltatori che conoscono il “Trionfo” credo si troveranno di fronte a un’interpretazione indubbiamente diversa da ciò a cui sono abituati».

Diciamo qualcosa sulla distribuzione delle voci, che è un po’ singolare: due soprani, un contralto e un tenore. Per il ruolo del Tempo, cinico e saturnino, ci si sarebbe aspettato un basso…

«È vero, e credo che anche in questo caso Händel abbia dovuto fare i conti con quanto era disponibile nell’ambiente romano. Per quanto riguarda le voci acute, oggi non disponiamo più come allora delle voci dei castrati e io preferisco usare voci femminili anziché controtenorili. Credo sia importante soprattutto che le voci siano ben differenziate tra loro. Quanto alla scelta del tenore, è vero, ma a pensarci potrebbe non essere una scelta così strana. Sicuramente sarà stata di necessità, ma ricordo che nel “Caino” di Alessandro Scarlatti la voce di Dio è quella di un contralto. Un Dio giovane. Quando lo ascoltai per la prima volta mi emozionò moltissimo. Per cui…».

Altra cosa che ci si aspetterebbe diversa: un finale sontuoso, trionfale. Invece finisce con un’aria di Bellezza in pianissimo, adagio.

«Quel finale è uno scoop straordinario di Händel. Un vero anticlimax. Fa riflettere sull’ascolto di questi oratori nella Roma di quegli anni, con un pubblico preparato filosoficamente che possedeva codici interpretativi per decrittare correttamente i motivi di un finale come questo. In fondo è vero che è un trionfo, ma è un trionfo sconsolante: è la sconfitta dell’essere umano costretto ad ammettere la propria caducità».

Giuseppe Martini