Discoteche, ora si torna a ballare

È iniziato davvero il conto alla rovescia per i locali da ballo. Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato ieri il proprio via libera all’attività in zona bianca fissando anche i dettagli del protocollo da rispettare. Ora la palla passa al governo che lunedì darà l'ultima indicazione che ancora manca all'appello, ovvero la data di riapertura. Il via dovrebbe comunque essere entro la prima decade di luglio, almeno queste le ultime indicazioni, anche se gli operatori del settore restano cauti. «Per riaprire riapriamo, ma ancora non si sa esattamente quando», tuona Ernesto Mendola, presidente della Federazione locali da ballo di Parma che subito ribatte «come sia davvero incredibile che ancora non ci abbiano dato la possibilità di programmare la stagione. Anche perché ormai siamo fermi dalla bellezza di 18 mesi».

Ernesto Mendola poi è diventato «scettico sulle promesse che arrivano da Roma. Serve assolutamente chiarezza e al più presto». Chiarezza che ha promesso di fare il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ribadendo come la data definitiva verrà comunicata lunedì. Anche perché ora pesa, e non poco, il test organizzato da alcuni gestori di locali della riviera romagnola a San Marino: 2.700 persone che, sabato scorso, hanno ballato sino alle 5 di mattina.

Per entrare in discoteca il Cts ha indicato l'obbligo del certificato vaccinale, in alternativa quello di un tampone negativo nelle ultime 48 ore o infine quello di avvenuta guarigione dal Covid: in pratica il green pass. «E noi siamo pienamente d'accordo che serva una documentazione sanitaria», commenta Ernesto Mendola, che più volte, nelle ultime settimane, ha sottolineato come il personale dei locali sia già stato formato «in modo da essere pronto ad effettuare questo tipo di filtro e controllo all'ingresso». Sarà obbligatorio anche un sistema di registrazione di tutti i partecipanti in modo da attivare immediatamente il tracciamento nel caso nei 14 giorni successivi emerga una positività. Pure in questo caso, spiega sempre il presidente Silb di Parma, «ci siamo già attivati acquistando anche una “app” dove i giovani possono inserire in sicurezza, e con il massimo rispetto della privacy, i propri dati se decidono di partecipare ad un evento». Tutto pronto infine anche per regolamentare l'uso delle mascherine «obbligatorie quando si andrà negli spazi al chiuso come bar, toelette o altro». E anche se il presidente nazionale di Silb Maurizio Pasca invoca l'apertura per il 4 luglio «per non perdere un altro week end», Ernesto Mendola è più realista e punta «a quello dopo il 10 luglio. Il primo fine settimana del prossimo mese ormai è chiaro che ce lo vogliono fare perdere». Anche se, sottolinea sempre Mendola, «ormai fanno musica ovunque: nei bar, nei ristoranti e pure nelle sagre; speriamo finalmente che ora tocchi davvero anche a noi. Non ne possiamo più».

Giuseppe Milano