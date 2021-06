Il rapinatore patteggia: è libero, ma non potrà tornare a Parma

Un passato recente in Pakistan. E una laurea in ingegneria. Ma anche un disagio profondo anestetizzato con troppo alcol. Ieri mattina, durante il processo per direttissima, ha cercato di spiegare, di far capire che, a 27 anni, aveva bisogno di un'altra opportunità. Ma quell'incursione all'Esselunga di via Traversetolo di ventiquattro ore prima, con tanto di corpo a corpo con un addetto alla vigilanza e il rischio di far finire all'ospedale una cliente, gli è costato 1 anno e mezzo di pena per rapina impropria, oltre a 400 euro di multa. Ha scelto la via del patteggiamento, dopo l'accordo della difesa con il pm Elena Riccardi. Il giudice Paola Artusi gli ha concesso di tornare in libertà, ma non potrà rimettere piede a Parma, perché gli è stato imposto il divieto di dimora nel comune.

Anche l'accusa gli ha teso una mano, indicandogli una cooperativa di Reggio Emilia, per trovare una strada. Per far sì che il blitz di giovedì mattina all'Esselunga diventi in fretta un (grave) errore da relegare nel passato. Aveva riempito lo zaino di bottiglie di alcol: una spesa di circa 90 euro, che però non ha mai pensato di pagare. Dopo aver tirato dritto davanti alle casse, si era però ritrovato un vigilante alle calcagna.

Una fuga precipitosa verso l'uscita, tanto da travolgere e far cadere a terra una donna. Ma poi il vigilante l'aveva placcato, mentre il direttore del supermercato aveva già dato l'allarme. E nel frattempo era arrivata anche una pattuglia della Squadra volante. Caricato sull'auto, il 27enne era poi finito in questura. In attesa del processo di ieri mattina. Che gli ha consentito di tornare libero, ma lontano da Parma. Ammesso che decida effettivamente di tenersi lontano dai guai.

r.c.