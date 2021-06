L'aggredito dallo «sciamano»: «Non parlo, ho paura»

«Non voglio parlare, preferisco dimenticare quanto è successo»: non vuole rilasciare dichiarazioni, perché ancora comprensibilmente sotto choc, l’uomo rimasto ferito in seguito alla testata rimediata al Fidenza Village da Hermes Ferrari, soprannominato «lo sciamano di Montecitorio».

Un episodio, quello del Fidenza Village, di incomprensibile violenza immortalato nelle immagini di un telefono cellulare e balzato alla ribalta nazionale dopo aver fatto il giro del web ed essere stato oggetto di commenti sui quotidiani nazionali, in rete e in tv. Un video, insomma che è diventato, come si dice, «virale» e che verrà ricordato.

Nel video si vede Ferrari, insieme alla moglie, litigare con un vigilantes «reo», a suo dire, di averli invitati ad indossare correttamente la mascherina: dopo aver entrambi reagito in modo violento nei confronti del vigilantes stesso, proferendo all’indirizzo di quest’ultimo una serie di «complimenti» non propriamente oxfordiani («pelatone di m…a»), la situazione è precipita quando un visitatore del Village ha commentato il comportamento di Ferrari dandogli, sembra di capire dall’audio, della «testa di c….o», ricevendo, per tutta risposta, una testata in pieno volto che gli ha causato una ferita sotto all’occhio dovuta alla rottura degli occhiali.

I responsabili della struttura commerciale hanno allertato immediatamente i carabinieri e i soccorsi del 118: mentre Ferrari è stato accompagnato fuori dal Village, la vittima della testata è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Vaio per essere medicata e poi dimessa.

«Ho avuto molta paura e ancora ho paura non solo per me ma anche per mia moglie e mio figlio e sono ancora spaventato – afferma l’uomo con toni gentili ma con la voce ancora tremante per lo choc –. Voglio essere lasciato in pace. Ho ancora negli occhi l’immagine di quella persona venire verso di me e nelle orecchie le sue minacce. No, non parlo perché cerco di dimenticare in fretta l’episodio». A parlare da oggi saranno probabilmente le carte bollate.

r.c.