La città piange Giuseppe Marusi, imprenditore lungimirante

Una vita per la sua famiglia e per l’edilizia: se n’è andato a 91 anni, Giuseppe Marusi. Solo per un giorno non è riuscito ad arrivare ai 92 anni, infatti, li avrebbe compiuti proprio ieri.

Ed era appena stato dimesso dall’ospedale, così dopo avere salutato la moglie, se n’è andato serenamente. A casa sua, come desiderava, circondato dall’affetto dei suoi cari.

Originario di Coduro, in gioventù aveva lavorato come contadino e anche come muratore. Aveva appreso la passione per l’edilizia e aveva aperto una prima azienda, in questo settore, nella sede di piazzale Repubblica, nella zona della stazione ferroviaria. Quindi, si era trasferito, sempre affiancato dai figli, nella sede più ampia del quartiere artigianale La Bionda. Giuseppe Marusi, ha iniziato la sua attività nel commercio di materiale edilizio nel 1977, continuando per quasi mezzo secolo. L'azienda ora è portata avanti dai figli. Un’attività nella quale Marusi ha profuso energie e grande impegno, ripagato da grandi soddisfazioni. Sino a metà degli anni Cinquanta era rimasto impegnato politicamente nel Pci. Era stato in prima linea con Adriano Ghiozzi, altro storico attivista del Partito comunista. Marusi era sempre rimasto molto legato alle sue origini, il mondo contadino, e sin da quando nel 2006, era nata la grande manifestazione «A riva la machina», ospitata per San Donnino nel quartiere La Bionda, Marusi, con i figli, aveva sempre partecipato attivamente all'esposizione. Perché condivideva l’ammirazione per gli oggetti di una volta, invitando alla riflessione sulla fatica del costruire, sull’ingegno dell’uomo e sulle scoperte più stupefacenti. Insomma per Marusi ogni edizione era un’occasione di festa, di conoscenza, di partecipazione, di cultura.

Col suo carattere semplice e cordiale, di amici ne aveva tanti, coi quali si trovava puntualmente ogni settimana. Era un uomo vecchio stampo, legato ai valori e alle tradizioni, che ha lasciato in eredità ai suoi cari, un prezioso patrimonio. Giuseppe Marusi ha lasciato la moglie Anna, i figli Graziano con Emanuela e Arianna, Daniele con Melissa e Jonathan, l’adorato pronipote Elia, i fratelli, la sorella.

Il funerale sarà celebrato questa mattina, alle 10, nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe Lavoratore. Dopo la cerimonia funebre, le spoglie saranno tumulate nel cimitero di Cabriolo.

s.l.